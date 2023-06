Käpt’n Kamp bleibt bei BG Göttingen an Bord, auch Pape nach Bonn

29 Punkte von der Nummer 18: Gegen Heidelberg mit dem Ex-BGer Elias Lasisi (rechts) stellte Harper Kamp seine Karriere-Bestmarke am 9. Februar in der Lokhalle auf. © Huber Jelinek/gsd

Endlich wieder eine erfreuliche Personal-Meldung von Basketball-Bundesligist BG Göttingen!

Göttingen – Kapitän Harper Kamp (34) bleibt bei den Veilchen an Bord und geht in seine achte Saison bei den Göttingern.

Kein Spieler hat im Trikot der BG Göttingen mehr Punkte erzielt, keiner mehr Rebounds geholt: Harper Kamp (198 BBL-Einsätze) gehört wie Mathis Mönninghoff zu den Identifikationsfiguren des Basketball-Bundesligisten aus Südniedersachsen. Das Duo wird auch in der kommenden Saison Seite an Seite spielen: Kapitän Kamp bleibt der BG mindestens eine weitere Spielzeit erhalten.

„Ich bin sehr froh, Harper in der kommenden Saison im Team zu haben“, sagt BG-Cheftrainer Olivier Foucart. „Seine Erfahrung, Führungsqualitäten und Rollenverständnis sind sehr wertvoll für das Team, den Klub und für mich. Harper kann direkt unter dem Korb spielen, gut aus dem Pick and Roll abschließen, hat ein gutes Short-Roll-Game und ist in vielen Situationen ein solider Verteidiger. Nicht zuletzt ist er ein großartiger Mensch mit einer sehr guten Einstellung.“

Der 34-jährige gebürtige US-Amerikaner mit deutscher Staatsangehörigkeit hatte großen Anteil an der erfolgreichsten Veilchen-Saison seit dem Wiederaufstieg. Im Dezember vergangenen Jahres stellte er seine persönliche Bestleistung in der Partie gegen Brose Bamberg ein (26 Punkte), um diese dann bei der Rückkehr in die Lokhalle in der Partie gegen die MLP Academics Heidelberg im Februar zu überbieten (29 Zähler). Insgesamt hat der Familienvater (Gattin Tabea, Tochter Marli und Sohn Levi) 1630 Punkte im BG-Trikot erzielt (Platz zwei: Michael Stockton mit 1032) und 645 Rebounds geholt (Platz zwei: Jason Boone mit 634).

Seine akademische Laufbahn verbrachte der Forward von 2007 bis 2012 an der University of California, Berkeley. In seiner ersten Profisaison lief der Wahl-Göttinger für Panelefsiniakos (Griechenland) und KK Fendi Industries (Mazedonien) auf, bevor er 2013 in die Universitätsstadt an der Leine wechselte. Kamp gehörte zu den Leistungsträgern im Pro A-Team, wurde zum Spieler des Jahres gewählt und hatte großen Anteil am Aufstieg in die BBL. Nach der erfolgreichen Erstliga-Saison 2014/15 nahmen die MHP Riesen Ludwigsburg den aus dem US-Bundesstaat Arizona stammenden Spieler unter Vertrag, einigten sich aber noch in der Vorbereitung auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

So kam Kamp direkt zurück zu den Veilchen und spielte seine dritte Saison für die Göttinger. Im Sommer 2016 zog es den Basketballer zu den Eisbären Bremerhaven, für die er eine Spielzeit absolvierte und im Anschluss erst einmal keinen neuen Vertrag unterschrieb. Da Kamp inzwischen in Göttingen heimisch geworden war, konnte er im November 2017 bei der BG aushelfen, als Darius Carter mit einer Handgelenksverletzung länger ausfiel. Nach dem Ende des Kurzzeitvertrags im März 2018 ging Kamp für ein paar Wochen nach Uruguay, um für Malvin Montevideo aufzulaufen und seine Karriere anschließend vorerst zu beenden.

Im Sommer 2020 hospitierte der Publikumsliebling und damalige Regionalliga-Trainer vom ASC bei den Veilchen, um vom bisherigen Coach Roel Moors zu lernen. Aufgrund von Verletzungssorgen benötigte der Belgier einen Trainingsspieler, sodass Kamp einsprang. Im Training überzeugte der Forward, wurde vom Veilchen-Cheftrainer in den Erstliga-Kader aufgenommen und blieb der BG seitdem treu und ist Publikumsliebling.

. Veilchen-Kader 2023/24: Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp. . Jetzt auch bestätigt: Nach Coach Moors wechselt auch Till Pape nach Bonn. (gsd/nh)