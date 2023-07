BCL-Start für BG Göttingen am 27. September in Belek gegen Den Bosch

Teilen

BG-Neuzugang: Fedor Zugic (re.), hier noch im Trikot von ratiopharm Ulm gegen den BGer Rob Edwards, trägt in der neuen Saison das Veilchen-Trikot. © Imago/Eibner-Foto/Roland Sippel

Für die BG Göttingen startet die Saison 2023/24 mit der Basketball Champions League-Qualifikation Ende September.

Göttingen - Jetzt stehen auch der Spielplan und der Austragungsort fest, teilten die Veilchen mit. Das Team von BG-Trainer Olivier Foucart tritt am Mittwoch, 27. September, ab 20.30 Uhr (MESZ) gegen die Heroes Den Bosch aus den Niederlanden an. Gespielt wird in der Gloria Sports Arena im türkischen Belek. Dort werden auch alle anderen Spiele der BG-Gruppe ausgetragen.

Sollten die Veilchen ihre Viertelfinal-Begegnung gewinnen, treffen sie am Freitag, 29. September, ab 17.30 Uhr (MESZ) auf den Sieger des Duells zwischen Happy Casa Brindisi (Italien) und CSM CSU Oradea (Rumänien). Das Finale wird am Sonntag, 1. Oktober, ab 17.30 Uhr ausgetragen.

Die BG-Teilnahme am BCL-Qualifikationsturnier bedeutet auch, dass sich der Auftakt der Göttinger in der BBL nach hinten verschiebt. Die Partie bei den Würzburg Baskets am 1. Spieltag (ursprünglich für den 29. September terminiert) und die Begegnung des 2. Spieltags (2. Oktober) müssen verlegt werden. Sobald die neuen Spieltermine feststehen, werden diese bekannt gegeben.

BCL-Qualifikations-Turnier Gruppe 2

. Mittwoch, 27. September: Spiel 1: Cholet Basket - Telenet Giants Antwerpen (13 Uhr MESZ)

Spiel 2: FMP Soccerbet Belgrad - Pallacanestro Varese (15.30 Uhr MESZ)

Spiel 3: Happy Casa Brindisi - CMS CSU Oradea (18 Uhr MESZ)

Spiel 4: Heroes Den Bosch - BG Göttingen (20.30 Uhr MESZ)

. Freitag, 29. September:

Sieger Spiel 1 - Sieger Spiel 2 (15 Uhr MESZ)

Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 (17.30 Uhr MESZ)

. Sonntag, 1. Oktober

Finale (17.30 Uhr MESZ)

Personalien

Einen neuen Klub gefunden hat inzwischen nun auch Rayshaun Hammonds (24). Der bisherige BG-Big Man sagte für die kommende Saison bei Avtodor Saratov (VTB United League/Russland) zu. Jetzt ist offenbar nur noch Topscorer Mark Smith vom vergangenen Team ohne neuen Klub.

BG: Die voraussichtliche Besetzung der Positionen

Pointguard (1): Deondre Burns, Peter Hemschemeier



Shooting Guard (2): Zach Ensminger, Osaro Jürgen Rich



Small Forward (3): Mathis Mönninghoff, Fedor Zugic



Power Forward (4): Bodie Hume, Grant Anticevich



Center (5): Karlis Silins, Harper Kamp

(haz/gsd-nh)