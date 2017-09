"Champions Weekend": Top-Stars bei den BG-Ladies

+ Sie freuen sich auf den ersten Heimauftritt der BG-Ladies: Marissa Janning, Viki Karambatsa und Casey Smith (v.l.) sind die neuen Ausländerinnen im Team von Trainer Giannis Koukos. Foto: Gleitze/gsd

Göttingen. Der deutsche Meister ist da. Der deutsche Pokalsieger ist da. Der Zweitliga-Meister Gruppe Nord ist da. Und der Zweitliga-Meister Gruppe Süd ist auch da. Mehr Klasse in Basketball-Frauen-Deutschland geht eigentlich gar nicht. Zu sehen alles beim „Champions Weekend“ in Göttingen am Samstag und Sonntag bei den erstmals seit 2009 wieder in die Bundesliga aufgestiegenen Veilchen Ladies. Die Creme de la creme der Korbjägerinnen ist in der FKG-Halle zu Gast. Die Damen-Basketball-Bundesliga GmbH mit Geschäftsführer Achim Barbknecht hat dieses Event nach Göttingen vergeben.