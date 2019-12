Chance zur Revanche für flippo Baskets Göttingen gegen Spitzenreiter Keltern

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Wieder lange Einsatzzeit: Göttingens Jill Morton (am Ball gegen Halles Ex-Göttingerin Cori Coleman) stand am vergangenen Sonntag fast 30 Minuten auf dem Feld. © HUBERT JELINEK/GSD

Der letzte Auftritt steigt ausgerechnet gegen den Spitzenreiter – der zudem in elf Spielen noch ungeschlagen ist und die Tabelle der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) souverän anführt. Zur für die flippo Baskets BG 74 Göttingen ungewöhnlichen Spieltags- und Uhrzeit sind die Rutronik Stars Keltern am Samstag um 16 Uhr in der FKG-Halle zu Gast.