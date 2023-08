Chelsea Waters vorläufig letzte Neue: Kader komplett bei Veilchen Ladies

Das war in der Saison 2017/18: Chelsea Waters (rechts) im Dress von Bad Aibling gegen die damalige BG 74-Centerin Verdine Warner. © Hubert Jelinek/gsd

Endlich können die Veilchen Ladies Vollzug melden. Mit Chelsea Waters verpflichteten die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen eine vielseitige Spielerin, die bereits mehrjährige Erfahrungen in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) vorweisen kann.

Göttingen – Die 29-jährige Amerikanerin aus Lewiston (Idaho) spielte in der vergangenen Saison in Osnabrück, bevor sie im Winter zu den EIGNER Angels Nördlingen gewechselt ist.

Nach ihrer College-Zeit in Gonzaga war sie zunächst in Portugal. Zur Saison 2017/18 trat sie bereits als Gegnerin von Göttingen im Team von Bad Aibling an. Über weitere Spielzeiten in Portugal sowie Finnland trat sie in der Corona-Saison mit Saarlouis wieder gegen die Veilchen Ladies an.

Bei allen Stationen kann die 1,84 Meter große Spielerin beachtliche Statistiken vorweisen. Sie wird in Göttingen überwiegend auf der Position 4 spielen, ist aber durchaus eine gute Schützin aus der Distanz und eine aggressive Rebounderin.

‚Mit ihrer Erfahrung wird Chelsea eine Stütze des Teams sein. Nach Ihrer Ankunft müssen wir sie schnell integrieren. Bereits im ersten Testspiel am kommenden Samstag in Heidelberg soll sie ihre erste Spielzeit möglichst erhalten“, erläutert Coach Ruzica Dzankic.

Die Verpflichtung von Chelsea Waters schließt zunächst die Kaderplanung der BG 74 ab. Im zwölfköpfigen Kader stehen sieben deutsche Spielerinnen, davon sechs aus Göttingen.

„Von diesem Weg wollen wir möglichst auch nicht abweichen“, führt Geschäftsführer Richard Crowder aus. „Thalia Kretschmar ist die siebte deutsche Spielerin, die bereits mehrjährig dabei ist. Hinzu kommt Viki Karambatsa, die auch in ihr siebtes Jahr bei uns geht. Wir versuchen, ein Höchstmaß an Kontinuität zu erreichen.“

Entsprechend kann nun auch der Dauerkartenverkauf beginnen. Die Karteninhaber der vergangenen Saison haben zunächst Vorrang und können ihre Plätze verlängern. Am kommenden Freitag wird es von 17 bis 19 Uhr einen Dauerkartenvorverkauf im Eingangsbereich der FKG-Halle geben.

Alternativ können Bestellungen per Mail gerichtet werden an tickets@bg74.de (gsd/nh)