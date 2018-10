Chemnitz ist gegen die BG-Ladies auf Revanche aus

Göttingen. Keine Frage, die ChemCats Chemnitz werden sich für die in der zweiten Runde des DBBL-Pokals erlittene knappe 53:58-Niederlage nun im Punktspiel der Basketball-Bundesliga am Sonntag um 16 Uhr in heimischer Halle gegen die flippo Baskets BG 74 Göttingen revanchieren wollen.

Hier treffen zwei Teams aufeinander, die erst ein Spiel ausgetragen haben. Beide hatten zu Saisonbeginn ihre Partien verloren, sodass sicherlich beide Mannschaften versuchen werden, nicht einen Fehlstart hinzulegen, sondern sich die ersten beiden Punkte zu sichern.

Steigerung dringend nötig

Mit der Saisonpremiere seiner Spielerinnen konnte BG 74-Trainer Giannis Koukos alles andere als zufrieden sein. Denn es setzte mit 44:71 gegen Nördlingen beim Season-Opening vor zwei Wochen schon eine deutliche Niederlage. Einzig der US-Neuzugang Cori Coleman und Jenny Crowder konnten einigermaßen überzeugen. Alle anderen Spielerinnen zeigten eine mehr oder minder enttäuschende Leistung. Vor allem stimmte die Offensive überhaupt nicht, eine Trefferquote von gerade mal 26 Prozent dokumentiert die ganz schwache Angriffsleistung nachhaltig. Eine Steigerung in diesem Bereich wird also in Chemnitz vonnöten sein. Aber auch in der Defensive scheint es noch viel Luft nach oben zu geben.

Unter den Körben werden sich zwei der größten Spielerinnen in dieser Liga sicher ein heißes Duell liefern. Misst die Göttinger Centerin Verdine Warner schon stattliche 1,96 m, so wird sie noch von Chemnitz’ tschechischer Centerin Klara Brichacova um zwei Zentimeter übertroffen.

Von Vorteil könnte für die Göttingerinnen sein, dass Chemnitz sein verlegtes Match beim USC Freiburg am Donnerstagabend austrug. Nach der Rückkehr mitten in der Nacht bleiben den ChemCats nur zwei Tage zur Regeneration. „Das kann man so oder so sehen“, sagt BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder. „Auf der einen Seite müssen sie sich erholen, auf der anderen kommen sie wieder in den Rhythmus.“

Simon in Chemnitz dabei

Erst am Montag reiste BG 74-Neuzugang Theresa Simon aus China vom 3 x 3 World Cup, wo sie mit den deutschen Nationalteam einen starken vierten Platz belegte und trotz Reisestrapazen in Chemnitz dabei ist. (wg/gsd)