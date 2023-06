Comeback nach einer Saison: Göttinger BG 74-Frauen wieder Erstligist

Von: Helmut Anschütz

Zum zweiten Mal Freude: Trotz der bedeutungslosen Final-Niederlage jubelten die Veilchen Ladies schon in Rotenburg. Jetzt können sie sich nach dem sportlichen Aufstieg noch mal über die Lizenz-Erteilung freuen. © BG 74 Göttingen/nh

Die viele Arbeit, das viele Telefonieren, die Akquise von alten und neuen Sponsoren – das alles hat sich offenbar gelohnt! „Die Lizenz ist mit Auflagen erteilt, wir spielen in der kommenden Saison wieder in der Bundesliga“, ließ Richard Crowder wissen.

Göttingen – Damit ist die „Ehrenrunde“ in der 2. Liga Nord der „Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen“, so der offizielle, aber etwas umständliche Name der Göttingerinnen, schneller als gedacht zu den Akten gelegt.

Und die ganze Geschichte hat starke Parallelen zum Männer-Überraschungsmeister Ulm, der nacheinander den Tabellenzweiten Berlin, dann den Dritten FC Bayern und schließlich den Hauptrunden-Ersten Bonn ausgeschaltet hat. Bei den Veilchen Ladies waren es der TV Langen (Zweiter der 2. Liga Süd), Chemnitz (Dritter der 2. Liga Nord) und im Halbfinale der Nord-Erste Opladen, die nacheinander vom Hauptrunden-Siebten(!) Göttingen bezwungen wurden, womit die sportliche Erstliga-Rückkehr perfekt war. Die Niederlage im Pro-Forma-Finale bei den Avides Hurricanes in Rotenburg? Geschenkt!

„Wir treten in der ersten Liga an. Es müssen aber noch einige formelle Dinge geklärt werden“, räumt Richard Crowder ein, dessen Tochter Jennifer gestern bei der EM in Slowenien gegen die Slowakei spielte (nach Redaktionsschluss) und die treibende Kraft beim Bundesliga-Comeback war – trotz der Doktorarbeit, an der sie „nebenbei“ schreibt. Am Dienstagabend gab es informelle Gespräche mit BG 74 e.V.-Chef Michael Arciuch und Basketball-Abteilungsleiter Martin Oevermann, dessen Töchter Meike und Annika zum Aufstiegsteam zählten.

Mit ihnen und den weiteren bisherigen Spielerinnen hat Trainerin Ruzica Dzankic bereits gesprochen. Weitere Gespräche, auch mit Trainer Jonas Fischer, sollen folgen.

Im Raum steht ein erhoffter Etat von rund 250 000 Euro, in etwa dasselbe Budget wie vor dem Abstieg – wenig im Vergleich zu den „Großen“ der DBBL. „Es fehlt noch Geld“, gibt Richard Crowder offen zu, „und wir hinken in der Planung weit hinterher. Es wird eine harte Saison.“

Hintergrund des BG 74-Comebacks aus Sicht der DBBL dürfte auch sein, dass sie händeringend Klubs sucht, um die quantitativ darbende 1. Liga wieder aufzufüllen. Nach der Pleite der Rheinland Lions endete die vergangene Hauptrunde mit nur zehn Teams. (Helmut Anschütz/gsd)