Crowdfunding: Uni-Frauenteam sammelt für Auslands-Auftritte

Basketball

+ © UNI GÖTTINGEN/NH Das Frauen-Basketball-Team der Uni Göttingen: Von links Kristin Annawald, Leonie Wegmann, Corinna Dobroniak, Maike Jürgensen, Viki Karambatsa, Franziska Hadaschik, Jana Lücken, Lucy Thüring, Klaudia Grudzien, Trainer Gökhan Özbas. © UNI GÖTTINGEN/NH

Göttingen – Auf ungewöhnliche Art und Weise versucht das Frauen-Basketball-Team der Uni Göttingen, Geld für die Teilnahme an den Hochschul-Meisterschaften im Ausland einzusammeln. Das Göttinger Team ist die einzige Mannschaft, die im 5-gegen 5-Wettbewerb in Posen (Polen) und im 3x3-Wettbewerb in Porto (Portugal) teilnimmt.