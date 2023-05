Das Aufstiegs-Märchen der Veilchen Ladies: Aufstiegsrecht doch wahrnehmen?

Frauen-Basketball

+ © BG 74 Göttingen/nh Der sportliche Aufsteiger in Bundesliga-T-Shirts: Die Veilchen Ladies mit Silber-Medaillen nach der Ehrung am Sonntag in Rotenburg/Scheeßel. Ganz links Coach Jonas Fischer, ganz rechts Trainerin Ruzica Dzankic. © BG 74 Göttingen/nh

Nehmen die Veilchen Ladies nun doch das Aufstiegsrecht zur Damen-Basketball-Bundesliga wahr?

Opladen/Göttingen/Rotenburg - Riesen-Freude bei den Veilchen Ladies und 35 mitgereisten Fans! Im dritten und entscheidenden Halbfinal-Playoff siegten die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen am Freitagabend mit 53:39 (25:129) bei den BBZ Opladen Hawks vor insgesamt nur 199 Zuschauern im Werner-Heisenberg-Gymnasium in Leverkusen-Opladen und schafften damit sportlich den Aufstieg und die Rückkehr in die Damen-Basketball-Bundesliga nach nur einem Jahr.

Als Siebter der Hauptrunde wohlgemerkt! Das Aufstiegs-Märchen der Veilchen Ladies! Am Sonntag verlor die BG 74 das Finale in Rotenburg deutlich.

Gleichzeitig gibt’s aber großen Wirbel. Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder verriet, dass er keine Erstliga-Lizenz beantragt hat – aus finanziellen Gründen. Zu schwierig seien die wirtschaftlichen Möglichkeiten.

Nach dem zweiten Sieg in der Best-of-3-Serie ist er aber offenbar wankelmütig geworden und überlegt nun doch, das sportliche Aufstiegsrecht als einer der beiden Halbfinalsieger zusammen mit den Hurricanes Rotenburg wahrzunehmen. „Die Mädels haben das einfach verdient“, sagte er noch überwältigt vom Sieg in Opladen.

In Opladen war unter anderem DBBL-Chef Andreas Wagner, der zu Crowder sagte, er solle ihn in den nächsten Tagen anrufen. Die DBBL will der BG 74 den Aufstieg schmackhaft machen. In der ersten Liga wird jeder Klub benötigt, da die letzte Saison nach der Insolvenz der Rheinland Lions mit nur zehn Teams zu Ende ging. Da bahnt sich wohl eine sportpolitische Entscheidung im Sinn der Auffüllung der DBBL an. Crowder: „In den nächsten Tagen muss ich sehr viel telefonieren.“ Um die Rückkehr in die 1. Liga nach nur einem Jahr mit entsprechender wirtschaftlicher Unterstützung doch noch zu realisieren. Am Samstag verständigte sich Crowder bereits mit dem Beirat der BG 74, den er „ins Boot holen“ will, und Steuerberater Michael Wiese. Crowder: „Ich kämpfe für den Aufstieg.“

„Unglaublich“, so die erste Reaktion des Vorsitzenden des Gesamtvereins BG 74 Göttingen, Michael Arciuch. Auf einen möglichen Aufstieg angesprochen, meinte er, dass es ganz schwierig sein wird für die Unternehmer Gesellschaft (UG), diesen Aufstieg finanziell stemmen zu können. „Was wir in organisatorischer Hinsicht tun können vom Gesamtverein, werden wir tun, aber wir haben nicht die Mittel, um der UG finanziell unter die Arme greifen zu können“, so Arciuch, der hofft, dass die UG doch noch Sponsoren auftreiben kann, um einen Aufstieg zu realisieren.

Das dritte Halbfinale

Im gesamten Match liegen die BGerinnen nicht ein einziges Mal zurück. Eine starke Vorstellung des Tabellensiebten der 2. Liga Nord. 10:7 gewinnt der BG 74 das erste Viertel, mit 15:12 dann auch das zweite. So steht’s zur Halbzeit 25:19. Darauf lässt sich aufbauen.

Und das tun die Veilchen Ladies auch. Weil sie zwei Spielerinnen in ihren Reihen haben, die das Match an sich reißen: Nationalspielerin Jenny Crowder kommt am Ende auf starke 18 Punkte, Viki Karambatsa sogar auf 19 Zähler. Sie haben das Spiel im Griff und halten Opladen in Schach.

Wie beim 68:51-Heimsieg in der FKG-Halle agieren die Veilchen Ladies mit einer einmal mehr überragenden Defensive, halten Opladen, das sonst rund 70 Punkte im Schnitt erzielt hat, bei eben nur sehr mageren 39 Zählern.

Das einzige Finale

Es wurde am Sonntag in Scheeßel gegen Rotenburg in einem reinen Nordduell nur noch „pro forma“ ausgetragen. Geschlaucht von der nächtlichen Rückkehr aus Opladen legte Rotenburg schon in der ersten Halbzeit den Grundstein zum Sieg im Finale. Die BG 74 bekam Rotenburgs Amerikanerin Shannon Ryan nicht unter Kontrolle, die starke 37 Punkte erzielte.

„Man hat deutlich gemerkt, dass Rotenburg eine Woche Pause hatte und wir nur einen Tag“, sagt Richard Crowder. Hinterher gab es Silbermedaillen von DBBL-Chef Andreas Wagner.

Die Statistik

BBZ Opladen - BG 74 39:53 (19:25).

BG 74: M. Oevermann 3/davon 1 Dreier, A. Oevermann 1, J. Crowder 18/2, Kretschmar 2, Karambatsa 19, Dohrmann, Tkachenko 4, Wenke 6, Kentzler.

Beste Opladen: Wolf 12, Middeler 10, Brinkmann 8.

Avides Hurricanes Rotenburg - BG 74 Göttingen 82:61 (45:30).

BG 74: M. Oevermann 8/davon 2 Dreier, A. Oevermann 1, J. Crowder 12/1, Kretschmar 5, Karambatsa 10, Dohrmann, Tkachenko 1, Wenke 10/1, Kentzler 14. - Beste Rotenburg: Ryan 37, Mankertz 15. gsd

Von Helmut Anschütz Und Walter Gleitze