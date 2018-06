Weitere Vertragsverlängerung bei der BG Göttingen: Dennis Kramer bleibt

Göttingen. Jetzt ist schon die Nummer sieben perfekt! Auch Dennis Kramer (26) bleibt bei Basketball-Bundesligist BG Göttingen.

Der 2,09 Meter große Center verlängerte seinen Vertrag bei den Veilchen um eine weitere Saison und ist damit bereits der fünfte Spieler, der über das erste Jahr hinaus bei der Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers bleibt.

„Wir hoffen, dass Dennis die kommende Saison so beginnt, wie er die vergangene bei uns beendet hat“, sagt Coach Johan Roijakkers. Beim Coach der Veilchen hatte der aus Oldenburg gekommene Hüne lange keinen einfachen Stand. Roijakkers ließ ihn viele Spiele lang auf der Bank, hielt Kramer vor, er agiere zu weich. Erst in der Rückrunde fand der Sohn vom Leverkusener Ex-Idol Arvid Kramer mehr Berücksichtigung – und konnte auch überzeugen. Insgesamt kam der Vater zweier Söhne auf zwölf Minuten Einsatzzeit, in denen er 4,8 Punkte und 2,7 Rebounds beisteuerte. Seine Saisonbestmarke setzte Kramer beim 96:90-Heimsieg gegen den MBC, bei dem er auf 17 Punkte kam.

Nach Dominic Lockhart, Lenny Larysz und Stephan Haukohl ist Kramer der vierte Spieler, der bei der BG verlängerte. Joanic Grüttners Vertrag lief weiter, neu ist Jacob Albrecht, Mathis Mönninghoff kehrt aus Tübingen zurück.