Desloovere wird neuer Co-Trainer bei den Veilchen

Neuer BG-Co-Trainer: Der Belgier Kenneth Desloovere. © BG Göttingen/nh

Das ging ja dann doch relativ flott: Nur eine Woche, nachdem Olivier Foucart (38) als neuer Cheftrainer präsentiert wurde, hat Basketball-Bundesligist BG Göttingen den Trainerstab für die kommende Saison komplettiert.

Göttingen – Kenneth Desloovere (43) wird Assistenztrainer an der Seite des neuen BG-Coaches Olivier Foucart und erhält einen Einjahres-Vertrag.

Der Belgier war zuletzt Headcoach des belgischen Zweitligisten LDP Donza sowie Co-Trainer der belgischen U18-Nationalmannschaft.

„Ich habe mit Kenneth bereits bei der belgischen Junioren-Nationalmannschaft zusammengearbeitet. Er ist ein sehr guter Trainer, der Erfahrung als Headcoach in der zweiten belgischen Liga gesammelt hat“, sagt Olivier Foucart.

„Unser basketballerischer Ansatz ist im Grunde derselbe, allerdings auch mit kleinen Unterschieden. Deshalb bringt Kenneth einen Mehrwert mit und ist nicht nur eine Kopie von mir. Zudem hat er lange Jahre selbst als Basketball-Profi und anders als ich auf den großen Positionen gespielt. Das wird uns in der individuellen Entwicklung von Spielern helfen. Ich habe volles Vertrauen in seine Fähigkeiten als Coach und Mensch.“

Desloovere, der als Basketball-Profi in Mons-Hainaut und Antwerpen spielte, beendete seine Spieler-Karriere 2013 beim belgischen Drittligisten BBC Latem-de Pinte (LDP) Donza und übernahm dort den Headcoach-Posten der zweiten Mannschaft. Seit 2015 ist er Headcoach der ersten Mannschaft, die er in die zweite Liga führte und dort in der abgelaufenen Saison das Playoff-Finale erreichte.

Der studierte Mathematiker und Politikwissenschaftler betreute 2018 die belgische U20-Nationalmannschaft, wo er Co-Trainer von Headcoach Foucart war. Seit 2017 ist der neue Veilchen-Trainer Basketball-Dozent an der flämischen Trainerschule; seit 2021 arbeitet der 2,06 Meter große Ex-Center zusätzlich an der flämischen Spitzensportschule, bei der auch Foucart tätig war. Im Sommer 2022 übernahm Desloovere wieder eine Position beim belgischen Basketball-Verband und wurde Assistenztrainer der U18-Nationalmannschaft.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, in solch einer großartigen Organisation wie der BG Göttingen zu arbeiten“, sagt Desloovere. „Coach Foucart und ich waren vor langer Zeit schon einmal Teamkameraden und haben später zusammen tolle Erfahrungen als Trainer mit der U20-Nationalmannschaft gesammelt. Wir haben bisher sehr gut zusammengearbeitet, und ich bin mir sicher, dass wir das fortsetzen können. Wir arbeiten bereits intensiv an der Zusammenstellung des Teams. Ich freue mich darauf, ihn bei seinem Profi-Trainer-Debüt zu assistieren.“ (gsd/nh)