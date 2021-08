Die US-Boys der BG Göttingen sind da: Eine traute Familie, ein cooles Trio und zwei Nachzügler

Basketball-Bundesliga

+ © Privat/nh Am Dienstag angekommen: Jeff Roberson, James Dickey und Stven Brown. © Privat/nh

Nun sind die ersten eingetroffen – die ersten Neuzugänge der BG Göttingen. Am Dienstag landeten drei coole Jungs und eine traute Familie nach dem Flug von Atlanta in Frankfurt.

Auf einem Foto blicken (von links) Jeff Roberson, James Dickey und Steven Brown in die Kamera. Alle wurden am Airport vom Teambetreuer Leon von Hagen und einem BG-FSJler in zwei Vans abgeholt. In Göttingen angekommen erhielten sie sogleich ihre Wohnungsschlüssel und ihre Autos. Am Mittwochvormittag standen schon die Medizin-Checks auf dem Programm, die Zack Bryant (links auf dem weiteren Foto) und Kamar Baldwin am Donnerstag bevorstehen, nachdem sie am Mittwoch über Frankfurt in Göttingen eintrafen. Das erste Training hat Trainer Roel Moors für kommenden Montag angesetzt. haz/gsd-nh