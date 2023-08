Jenny verlängert, Melanie neu bei BG 74: Crowder-Power im Doppelpack

Teilen

Dynamisch wie eh und je: Jennifer Crowder (rechts) gegen Opladens Charlotta Ellenrieder. © Hubert Jelinek/gsd

Neben den Geschwistern Meike und Annika Oevermann gibt es in der kommenden Saison ein zweites Geschwisterpaar im Kader der Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen.

Göttingen – Jennifer Crowder (27) hängt die nächste Saison dran bei den Veilchen Ladies – und ihre Schwester Melanie (22) stößt jetzt dazu.

Ein Kader der Veilchen ohne Jenny Crowder ist nahezu unvorstellbar – sowohl in der Stadt als auch bei den gegnerischen Teams. Umso mehr freut sich Ruzica Dzankic, dass die Nationalspielerin weiter für Göttingen aufläuft. „Jenny ist seit Jahren Dreh- und Angelpunkt unseres Teams. Sie ist Vorbild für alle jüngeren Spielerinnen im Team und in der Jugend. In der Defense ist sie ein Terrier, in der Offense findet sie immer wieder Lösungen und kann neben dem Ballvortrag gleichzeitig ihren Mitspielerinnen andeuten, wo sie sich hinzubewegen haben.“

Jenny Crowder läuft nun seit 18 Jahren für BG 74 auf – lediglich eine einjährige Auszeit mit einer Saison in Marburg in 2014/15 war die Ausnahme. Gerade in den diesjährigen Playoffs lief sie zur Hochform auf und hatte maßgeblichen Anteil an den Erfolgen gegen Rhein-Main Baskets, Chemnitz und Opladen.

Im Anschluss wurde sie mit der Nationalmannschaft Sechster bei der Europameisterschaft – danach wurde sie im 3x3-Basketball Deutscher Meister in Düsseldorf und am vergangenen Wochenende Siegerin der ING 3x3 Champions Trophy in Frankfurt. Nun folgen noch einige Wochen mit ihrem 3x3-Team Düsseldorf ZOOS bei der 3x3 Women’s Series.

Zum ersten Mal rückt ihre jüngere Schwester Melanie in den Erstligakader auf. „Melanie hat viel Potenzial, hatte aber über viele Jahre viel Verletzungspech. Insbesondere ihre Fußprobleme mit anschließender OP haben sie mehrfach zurückgeworfen. In der letzten Saison konnte sie endlich in der Regionalliga durchspielen und zeigte starke Leistungen mit zunehmender Tendenz. Sie arbeitet hart, und ich freue mich, ihre weitere Entwicklung in der kommenden Saison zu beobachten“, erläutert Coach Ruzica Dzankic.

Auch Melanie Crowder spielt seit 15 Jahren Basketball. Fast ausschließlich für BG 74 – zwischendurch allerdings zwei Jahre für den ASC Göttingen.

„Die beiden haben nur einmal zusammen in einem 3x3-Turnier vor einigen Jahren gespielt. Ich freue mich als Geschäftsführer und natürlich als Vater, dass nun beide dabei sind. Jenny wird ihre jüngere Schwester sicherlich antreiben und hoffentlich auf ein neues Level heben“, ergänzt Richard Crowder. (gsd)

In Ballbesitz: Melanie Crowder (rechts) noch im Dress des ASC Göttingen, nun im BG 74-Dress. © Hubert Jelinek/gsd