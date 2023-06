Drei-Jahres-Vertrag: Foucart zum Cheftrainer bei der BG Göttingen befördert

Von: Helmut Anschütz

Der Schattenmann tritt in die erste Reihe: Olivier Foucart (hinten) beerbt Roel Moors als neuer Trainer von Basketball-Erstligist BG Göttingen. © Hubert Jelinek/gsd

Es ist jetzt so gekommen, wie spekuliert wurde: Olivier Foucart (38) ist der neue Cheftrainer bei Basketball-Bundesligist BG Göttingen.

Göttingen – Er beerbt seinen Vorgänger Roel Moors (44), der sich auf dem Gipfel der für ihn unter den derzeit machbaren wirtschaftlichen Bedingungen zurückgezogen hat und mit den ab Freitag um die deutsche Meisterschaft spie- lenden Telekom Baskets Bonn in Verbindung gebracht wird.

Foucart bekommt einen Vertrag über drei Spielzeiten mit Ausstiegs-Optionen. Zwei Jahre war er Co-Trainer unter Chefcoach Roel Moors, nachdem er Thomas Crab abgelöst hatte. Eine wichtige Aufgabe unter Moors war unter anderem das Video-Coaching.

„Ich bin sehr dankbar und fühle mich geehrt, dass die BG Göttingen mich ausgewählt hat, mir vertraut und mir diese Chance gibt“, sagt Foucart. „Es ist nicht leicht, der Nachfolger eines so erfolgreichen Trainers zu werden, und es wird eine große Herausforderung. Zudem wird die Teilnahme am Europapokal auch für den Klub eine neue Situation sein, aber das ist die Belohnung für die gute Arbeit von Roel und der BG. Wir werden auch in der kommenden Saison ehrgeizig sein und wollen nicht nur darum kämpfen, in der Liga zu bleiben. Unser Ziel ist es, von Beginn wettbewerbsfähig zu sein, aber uns auch realistisch einzuschätzen.“

Die „Trainer-Findungskommission“ der BG bestand neben Geschäftsführer Frank Meinertshagen aus zwei weiteren Gesellschaftern. „Wir hatten über 50 qualifizierte Bewerbungen, aber auch einige unqualifizierte“, sagt der BG-Chef. Entweder vor Ort oder per Videoschalte habe man sich mit den Kandidaten besprochen.

Meinertshagen weiter: „In diesem Gespräch hat Olivier Foucart uns überzeugt, obwohl wir bei ihm besonders kritisch waren, weil wir uns nicht von der persönlichen Beziehung beeinflussen lassen wollten. Wir halten Olivier für einen sehr guten Trainer, der unter Roel Moors bereits viel Verantwortung getragen hat. Obwohl Olivier auf diesem Niveau noch nicht als Headcoach tätig war, trauen wir ihm diese Aufgabe absolut zu. Seine Vorstellungen decken sich mit unseren. Zudem passt es zu unserer Philosophie, Spielern und auch Trainern die Chance zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen und sich weiterzuentwickeln. Da wir Olivier seit zwei Jahren kennen, wissen wir, welch großer Gewinn er auch menschlich für die BG ist.“

„Ich habe mich auch entschieden, bei der BG zu bleiben, weil dies ein großartiger Klub mit einer sehr warmen Atmosphäre ist, die nicht nur die Geschäftsstellen-Mitarbeiter und die Betreuer kreieren, sondern auch die Fans. Bei allen Spielen sind die Fans immer voller Freude und unterstützen uns“, sagt Foucart.

Die Entscheidung, wer an Foucarts Seite als Assistant Coach stehen wird, ist noch nicht gefallen, die Verhandlungen mit möglichen Kandidaten laufen. Foucart, dessen Gehalt auf Cheftrainer-Niveau angehoben wurde, ist unterdessen schon damit beschäftigt, das neue Team für die kommende Saison zu rekrutieren. (haz/gsd-nh)