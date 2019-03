Dreier- und Schrittfehler-Festival bei der BG Göttingen

Basketball

+ © Hubert Jelinek/GSD Der BGer Derek Willis gegen den Frankfurter Tyler Larson auf dem Weg zum Korb. © Hubert Jelinek/GSD

Göttingen – So aufgeregt und echauffiert hat man Johan Roijakkers ganz selten gesehen! Wie Rumpelstilzchen tobte der Trainer der BG Göttingen bei der verdienten 70:81 (37:40)-Heimpleite gegen die Fraport Skyliners Frankfurt vor allem in der zweiten Halbzeit am Spielfeldrand entlang, gestikulierte, schlug die Hände über dem Kopf zusammen, weil er erbost war über die Leistung(?) der Schiedsrichter Simonov, Oruzgani und Brendel. Worüber sich der Veilchen-Coach aufregte, waren die vielen, seiner Ansicht nach nicht bestraften Schrittfehler der Hessen.