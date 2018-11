Duell der Stockton-Brüder: Göttingens Michael gegen Bayreuths David

© A.T. da Silva-gsd/nh

Göttingen. Der eine spielt bei der BG Göttingen, der andere beim kommenden Veilchen-Gegner Bayreuth. Am Samstag um 20.30 Uhr treffen sie beim ultimativen Bruder-Duell aufeinander: Michael Stockton (29) ist der Spielmacher der BG Göttingen, sein jüngerer Bruder David (27) spielt auf derselben Position bei den Oberfranken. Stockton gegen Stockton.

„Wir haben noch nie gegeneinander um Punkte gespielt“, meint Michael Stockton vor dem Aufeinandertreffen mit seinem Bruder. Ob es aber tatsächlich dazu kommt, bleibt abzuwarten. Denn bei einem Sturz am vergangenen Sonntag bei der 52:62-Schlappe der BG in Ludwigsburg zog sich der Pointguard der BG eine Kapselzerrung des Hüftgelenks zu. Bei den BGern bangen jetzt alle um den formstarken Spielmacher.

Basketball liegt bei den Stocktons in der Familie. Vater John (56) ist eine Legende in der National Basketball Association (NBA). Stockton senior hält noch immer den Vorlagen-Rekord in der US-Profiliga mit 15 806 Assists. Eine Bestmarke für die Ewigkeit aus seinen Zeiten bei den Utah Jazz, wo er 19 Spielzeiten lang als Pointguard fungierte. Dort war zuletzt auch David Stockton engagiert, wenn er auch zwischen den Profis und der Ausbildungsliga (G-League) pendelte. So wurde Bayreuths österreichischer Coach Raoul Korner auf ihn aufmerksam.

Zuletzt wieder starke Spiele

Allerdings: Vor Kurzem stichelte Korner (früher Braunschweig) nach der Niederlage gegen Ulm gegen seine Aufbauspieler. „Mit diesem Backcourt können wir nichts besehen“, wurde er im TV zitiert. Womöglich hat er damit aber genau den richtigen Punkt bei David Stockton getroffen, von dem es kurzzeitig hieß, dass sich der Klub von ihm trennen wolle. Inzwischen ist dies nach vier guten Spielen kein Thema mehr. Bayreuths Stockton erzielte 20 Punkte für die Franken in der Champions League gegen Ostende (Belgien), 24 in der Bundesliga gegen Bremerhaven und am Dienstag 13 beim 102:78 gegen Klaipeda (Litauen).

Göttingens Stockton will das Duell mit seinem Bruder nicht ganz so hoch hängen. Es sei für ihn auch nur ein Spiel um zwei Punkte, meinte der 29-Jährige, der auf dem Spielfeld der verlängerte Arm von Coach Roijakkers ist. Pro Spiel kommt Michael Stockton derzeit bei 30:26 Minuten Spielzeit auf 15 Punkte (BBL-Platz 13) und 6,3 Vorlagen (BBL-Platz acht). David Stockton gelingen im Schnitt 9,9 Zähler und vier Vorlagen in 20:27 Minuten Einsatzzeit.

In der vergangenen Saison war John Stockton mehrmals mit seiner Ehefrau Nada in Göttingen, um Spiele von Michael bei der BG zu beobachten. Anfang dieser Serie wurde das amerikanische Basketball-Idol auch in Bayreuth gesichtet, um sich seinen jüngeren Filius anzuschauen. (haz/gsd)