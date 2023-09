Frankreich-Fahrt der BG Göttingen: War nicht das Gelbe vom Ei

Wird sehnlichst im BG-Team zurückerwartet: Der von Meister Ulm nach Göttingen gewechselte und zuletzt umgeknickte Fedor Zugic. Rechts im Hintergrund Bodie Hume. © Hubert Jelinek/gsd

Ziemlich erschöpft kehrten sie in der Nacht zum Montag von ihrem Vier-Tages-Trip nach Köln und Lexeuil-les-Bains in Ostfrankreich zurück nach Göttingen.

Göttingen – Im Gepäck hatten die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen zwei herbe Testspiel-Niederlagen: Einmal mit 32 Punkten gegen BBL-Konkurrent Heidelberg vergeigt, den viele Experten für die kommende Saison als sehr stark einschätzen, und einmal mit 40 Zähler gegen Dijon (Frankreich) verloren.

„Das war nicht das Gelbe vom Ei“, räumte Veilchen-Rückkehrer Philipp Hartwich, der am Montag 28 wurde, ein.

Viel Zeit zur wohl sicher nötigen Aufarbeitung bleibt den Göttingern aber nicht. Denn bereits am Mittwoch steigt der sechste und schon vorletzte, nicht öffentliche Test um 18 Uhr beim nächsten Liga-Konkurrenten Löwen Braunschweig, ehe das aktuelle Vorbereitungsprogramm dann am Mittwoch, den 20. September, im „Sartorius Lab“ gegen Hubo Limburg United abgeschlossen wird. Auch diese Partie ist nicht öffentlich, sodass der weitaus größte Teil der BG-Fans ihre Mannschaft in dieser Testphase nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen – was es zu Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten noch nie gab. Die erste Inaugenscheinnahme ist dann bereits das erste Bundesliga-Heimspiel gegen Crailsheim am 7. Oktober (18.30 Uhr).

Wollen die Fans die BG schon vorher mit eigenen Augen sehen, müssten sie zum ersten Champions-League-Qualifikationsspiel gegen die Heroes Den Bosch (Niederlande) am 27. September nach Belek (Türkei) fliegen – ein teures Vergnügen.

Zurück zum aktuellen Geschehen: Die Tour nach Frankreich sei „schwierig“ gewesen, sagt der erst in der vergangenen Woche aus Würzburg zurückgeholte Center Philipp Hartwich. „Aber vielleicht war das das gemeinsame Erlebnis, was uns zusammenschweißt.“ Sein Team habe nur 50 Prozent Leistung gebracht, ordnet er die beiden Spiele ein. Außerdem sei man auch von den Schiedsrichtern nicht gerade bevorteilt worden.

„Oberste Priorität hat für uns, dass die Jungs gesund werden, Deondre Burns, Fedor Zugic und Harper Kamp möglichst bald zurückkommen und wir uns ein bisschen ausruhen können“, meinte Coach Oliver Foucart nach den Spielen in Frankreich. „Der Trip, den wir am Wochenende gemacht haben mit all den Veränderungen, hat viel Energie gekostet. Wir müssen Lösungen finden, weiterarbeiten und Dinge präzisieren. Solche Spiele sind schmerzhaft, keiner will das erleben. Aber es ist gut, dass uns das jetzt passiert und nicht während der Saison.“ Burns und Zugic sollen heute in Braunschweig spielen, Donnerstag und Freitag gibt Foucart den Spielern frei.

Starker Löwen-Auftritt

Die Braunschweiger feierten eine spektakuläre Saisoneröffnungs-Veranstaltung: Erst übertrugen sie in der Volkswagenhalle den deutschen Sieg beim WM-Finale, danach verloren die Löwen den Test gegen Alba Berlin durch einen Dreier von Alba-Neuzugang Sterling Brown (21 Punkte) nur mit 89:90 (41:41). Beste Löwen-Werfer waren TJ Crockett 20, Amar Sylla 16, Jilson Bango 13 und Ahmaad Rorie 10. (haz/gsd-nh)