Einsatz-Entscheidung erst kurzfristig: Rätsel um die BG-Center

+ Dribbling durch die Mitte: Göttingens neuer Spielmacher Michael Stockton (am Ball) gegen Oldenburgs Mickey McConnell (links) und Maxime De Zeeuw. Rechts Evan Smotrycz (8). Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Können die Veilchen die von Trainer Johan Roijakkers erwähnten „vielen positiven Sachen“ von der 85:93-Niederlage gegen Oldenburg gewinnbringend beim ersten Auswärtsspiel der neuen Saison in der Basketball-Bundesliga bei den Fraport Skyliners in Frankfurt einsetzen? Nicht einmal drei Tage nach dem Auftakt gegen den Niedersachsen-Rivalen müssen der gegen die Baskets starke neue Kapitän Michael Stockton & Co. in der Fraport-Arena schon wieder auf das Parkett.