Endlich die Wende zum Erfolg bei der BG Göttingen?

Endlich hat’s geklappt: Die BG Göttingen fuhr im siebten Anlauf den ersten Sieg in der Basketball-Bundesliga ein. War das die Wende zum Erfolg?

. Konstanz: Sie hatte BG-Headcoach Johan Roijakkers schon in den sechs Saisonspielen zuvor gebetsmühlenartig eingefordert. Gegen Oldenburg brachten die BGer die Konstanz erstmalig in dieser Saison aufs Parkett, gewannen drei Viertel, verloren lediglich das zweite Viertel mit nur einem Punkt (25:26).

. Spielmacher: Kyan Anderson ist endgültig in Göttingen angekommen. Gegen die Frankfurt Skyliners im Pokal und auch bei Brose Bamberg deutete der 27-jährige US-Amerikaner schon an, wie wertvoll er für die BG sein kann. Gegen die Baskets war er DER Leader, wie man ihn auch schon bei medi Bayreuth in Erinnerung hatte. In den ersten Spielen heimste sich Andersons Pendant Bennet Hundt die Lobgesänge ein. Nun aber sagt Roijakkers: „Es ist gut, dass wir zwei Top-Point Guards haben.“

. Center: Am 8. Oktober wurde Dylan Osetkowski nachverpflichtet, bestritt sein erstes Spiel gegen Vechta und hat nun gegen Oldenburg die beiden Center-Hünen Dennis Kramer und vor allem Darius Carter ausgestochen. Beleg dafür ist, dass das 2,06 m große Kraftpaket gegen die Baskets 23 Minuten gespielt und 20 Punkte erzielt hat (Kramer knapp elf Minuten, Carter lediglich sechs Minuten).

. Bundestrainer: War Henrik Rödl etwa wegen Dominic Lockhart in die S-Arena gekommen? Wenn ja, schien seine Anwesenheit Lockhart Flügel verliehen zu haben. Fünf von sechs Dreiern versenkte der 25-jährige Guard und zeigte eine prima Defensivleistung gegen Oldenburgs Rickey Paulding, der auf für ihn mäßige acht Punkte kam. „Dominic hat Paulding aus dem Spiel genommen, ein mitentscheidender Faktor für unseren Sieg“, anerkannte BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen die bisher stärkste Saisonleistung Lockharts.

. Zuschauer: Nur 2613 Zuschauer gegen Oldenburg – das war bisher Minusrekord, dürfte aber diejenigen geärgert haben, die diesen überraschenden Sieg im Niedersachsenderby im Nachhinein verpasst haben. Die Fans in Göttingen scheinen indes wählerisch geworden zu sein. Deshalb auch die PR-Aktion der BG im Stadtgebiet, die Meinertshagen schon vor Saisonbeginn angekündigt hatte. Rathaus lila anstrahlen, lila Überzieher für Fahrrad-Sättel, große Schriftzüge auf den Straßen und Plakate mit Hinweis auf das nächste Heimspiel.

. Ausblick: „Dieser Sieg gegen Oldenburg hat der Mannschaft mit Blick auf das nächste Spiel bei Aufsteiger Hamburg Towers ein wenig den Druck genommen“, meinte Meinertshagen. Denn nun stehen Spiele an gegen Mannschaften auf Augenhöhe und die mit der BG um den Ligaerhalt spielen. Nach Hamburg kommen die Gießen 46ers. gsd