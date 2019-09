Ernüchterung nach Derby-Pleite für die BG Göttingen

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Hubert Jelinek/gsd Bester BGer. Neuzugang Terry Allen (rechts) gegen Braunschweigs Ex-BGer Scott Eatherton. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – So hatten sich die Veilchen den Auftakt in ihre elfte Saison in der Basketball-Bundesliga nicht vorgestellt! Vor 3013 Zuschauern setzte es im Niedersachsen-Derby gegen die Löwen Braunschweig eine total ernüchternde 77:96 (44:50)-Pleite.