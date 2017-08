Erste Tests für die neuformierte BG

Basketball-Bundesliga Männer: Göttingen startet Vorbereitungsserie am Samstag in Gießen

+ Leon Williams

Göttingen. Zwei Wochen nach dem Trainingsauftakt bestreiten die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen ihre ersten Testspiele. Am Samstag und Sonntag nehmen die Veilchen an einem mit vier Erstligisten hochkarätig besetzten Turnier in Gießen teil.