Erster BG-Neuer: Lenny Larysz ersetzt Borchers

Göttingen. Basketball-Bundesligist BG Göttingen vermeldet den ersten „richtigen“ Neuzugang: Lenny Larysz (19) kommt von der in der 2. Liga Pro B spielenden TG Würzburg nach Südniedersachsen. Er erhält einen Ein-Jahres-Vertrag bei den Veilchen. Der aus Hamburg stammende Larysz soll Danny Borchers ersetzen, der kommende Saison nicht mehr für die BG spielen wird. In Würzburg spielte Larysz (1,93 m) mit BG-Nachwuchsmann Joanic Grüttner zusammen.

„Lenny hat eine sehr gute Größe für einen Aufbauspieler und für sein Alter schon einen guten Überblick auf dem Parkett“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. In der vergangenen Saison stand Larysz 22 Mal für Würzburg auf dem Parkett, das in der ersten Playoff-Runde der Pro B Süd überraschend die Artland Dragons aus dem Meisterschaftsrennen warf. Im Schnitt erhielt der deutsche Guard rund 17 Minuten Spielzeit, in denen er 4,8 Punkte erzielte, 1,8 Rebounds holte und 2,0 Assists gab. „Genauso wie bei Joanic Grütter glaube ich, dass Lenny in unserem Programm den nächsten Schritt machen kann“, so Roijakkers.

Larysz ist der dritte Spieler im BG-Kader für die Saison 2017/18, zu dem schon Joanic Grüttner Bacoul und Darius Carter gehören. (gsd) Foto: nh