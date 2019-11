Erster Saisonsieg: BG Göttingen mit Riesen-Überraschung

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Jubeltraube mit Matchwinner: Göt tinger Jubel nach der faustdicken Überraschung gegen Oldenburg mit Spielmacher Kyan Anderson in der Mitte. © HUBERT JELINEK/GSD

Am siebten Spieltag konnten die Fans der BG Göttingen unter den 2613 Zuschauern in der S-Arena erstmalig die Sieges-„Humba“ anstimmen. Denn völlig überraschend gewannen die Veilchen im Niedersachsenderby der Basketball-Bundesliga gegen die EWE Baskets Oldenburg ihr erstes Saisonspiel nach zuvor sechs Niederlagen in Folge mit 104:87 (56:47). Der letzte BG-Heimsieg gegen die Baskets datierte vom 17. Oktober 2010, war also schon neun Jahre her.