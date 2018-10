Erster Saisonsieg für die BG Göttingen beim MBC?

Göttingen. Mit ihrem neuen Luxus-Bus starten die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen am Mittwochmittag gen Osten. Beim Mitteldeutschen BC bestreiten sie ab 18 Uhr ihr erstes Auswärtsspiel der neuen Saison.

In der vergangenen Spielzeit holten die Veilchen am 28. Oktober beim MBC ihren ersten Auswärtssieg (89:84).

Während die Göttinger nach ihrer ersten Heimniederlage ohne Verletzungsprobleme ins erste Auswärtsspiel gehen können, plagen den neuen MBC-Coach Aleksandar Scepanovic, der Igor Jovovic ablöste, einige Personalprobleme. US-Center James Farr, einer von insgesamt neun Neuen bei den Weißenfelsern, steht nicht zur Verfügung (HNA berichtete). Er zog sich beim Auftakt in Gießen bei einem Rebound-Duell eine Prellung der Halswirbelsäule zu.

Auszufallen droht auch der zweite Center Aleksandar Marelja wegen muskulären Problemen. „Es wird sehr schwer werden für uns ohne unsere beiden Großen, da sie wichtige Bestandteile unseres Erfolgs darstellen“, wird Coach Scepanovic auf der MBC-Homepage zitiert. „Man kann jetzt in so kurzer Zeit nicht die komplette Strategie umstellen.“

Ob die jungen Deutschen Benedict Turudic und der 2,06m große Neuzugang Hans Brase (je neun Punkte und Rebounds in Gießen) die beiden neuen US-Boys ersetzen können, bleibt indes abzuwarten.

Und noch ein weiterer Spieler des MBC ist nicht dabei: Alex Ruoff. Der Ex-BGer war eigentlich zum MBC gewechselt, doch inzwischen sieht es ganz anders aus. Nach seinen Knieoperationen und der Reha habe Ruoff das geforderte Pensum nicht leisten können, heißt es aus Weißenfels. Es gibt aber auch andere Stimmen, dass Ruoff, bei den Veilchen einst gefeierter Held, mit den Umständen und der Organisation beim MBC nicht zufrieden gewesen sei. Vorerst ist Ruoff wieder in den USA und macht sich dort fit.

Dass mit den neuen Spielern beim MBC zu rechnen ist, deuteten neben Farr und Marelja auch Lee Moore und Trevor Releford an. Sie können Erfahrung in den besten Ligen Europas nachweisen, schätzt BG-Trainer Roijakkers die Weißenfelser Neuzugänge hoch ein. Der MBC sei insgesamt tiefer besetzt als im vergangenen Jahr. Moore verpasste in Gießen knapp ein „Double-Double“ (21 Punkte, neun Rebounds), Pointguard Releford gab sieben Vorlagen. Zu beachten auch Sergio Kerusch (17 Zähler), der eine Krebserkrankung während der vergangenen Saison inzwischen längst wieder überwunden hat.

An Unterstützung wird den BGern in der Stadthalle Weißenfels nicht mangeln: Ein Fan-Bus macht sich auf den Weg zum MBC. (haz/gsd-nh)