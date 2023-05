„Möglich, dass es Roel Moors nicht mehr gibt bei der BG Göttingen“

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Teilen

Bloß nicht hinsehen! Auch diese Situationen gab es von Trainer Moors bei unnötigen Niederlagen. © Hubert Jelinek/gsd

Die Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga ist für die BG Göttingen mit Platz sechs zu Ende gegangen.

Göttingen – Darüber und über weitere aktuelle Themen wie seine Vertragssituation äußerte sich Trainer Roel Moors vor dem Playoff-Start im HNA-Gespräch.

Moors über...

,,,die letzte Niederlage gegen Absteiger Frankfurt, nachdem man u.a. Berlin und München besiegt hat:

„Das ist eine Qualitätssache. Unsere 19 Siege sind auch nicht normal. Wir hatten einige Enttäuschungen, das hat mit mentaler Stärke zu tun. Unsere Spieler haben Frankfurt unterschätzt, wir hatten zu viel Selbstbewusstsein.“

...über die gesamte Saison:

„Wir sind Sechster, ich hatte auf Platz fünf gehofft. Wenn ich vor der Saison gesagt hätte, wir werden Sechster, hätte mir niemand geglaubt. Vor der Saison hat fast kein Coach gesagt, wir wollen Playoff spielen. Sie sprechen über Klassenerhalt. Zwei, drei haben gesagt, die Playoffs zu erreichen – dazu gehöre ich.“

...über das Verhältnis Platzierung und Etat-Ranking:

„Darüber möchte ich gar nicht sprechen. München hat auch zwei Mal gegen Hamburg verloren. Ich hab das Budget nie als Ausrede benutzt. Schon in meinem ersten Jahr hier habe ich gesagt, wir wollen so lange wie möglich mitspielen um die Playoff-Plätze. Letztes Jahr waren wir fast da, dieses Jahr hatten wir das wieder als Ziel gesetzt – drei Spieltage vor Saisonende. Selbst 16 Siege hätten gereicht.“

...wie zum Beispiel Harald Frey gehalten werden konnte:

„Das hatte absolut nichts mit Geld zu tun! Er glaubte, dass es für seine Karriere das Beste war, noch ein Jahr zu bleiben. Er ist schlau und braucht Kontinuität. Nächstes Jahr wird er wohl davon profitieren. Ob er bleibt, müssen Sie Frank (BG-Chef Meinertshagen, d. Red.) fragen.“

...über seine Vertragssituation.

„Konkret habe ich einen Vertrag bis Ende Juni. Eine Option gibt es nicht mehr. Es ist möglich, dass es nächste Saison keinen Roel Moors mehr bei der BG gibt. Es gab Gerüchte mit Ludwigsburg, aber das war nie eine konkrete Option. Man kann aber so eine Saison wie jetzt nicht wiederholen! Das ist unmöglich. Wir haben zurzeit vier Spieler, die unter ihrem Marktwert spielen, weil sie in ein gutes Projekt investieren wollten. Man braucht auch Glück mit den Spielern. Wenn das so einfach wäre: Warum gab es davor nicht 19 Siege? Nächstes Jahr kommt auch noch der Europapokal dazu. Kann man sich noch weiterentwickeln? Ja oder nein? Wenn ich das Gefühl habe: Nein – dann könnte es auch sein, dass ich nächste Saison nichts mache. Na, klar ist der Hauptpunkt, dass das Team-Budget wachsen muss. Wie kann man sich sonst weiterentwickeln? Wir konnten nie in Kontinuität arbeiten. Die guten Spieler sind immer gegangen. Ich konzentriere mich jetzt auf die Playoffs und dann werde ich sehen, was ich mache. Abhängig von dem, was hier noch passiert. das waren drei schöne Jahre bei der BG, aber ich will nächste Saison nicht mit viel Frust hier sein. Nächstes Jahr wären zwölf Siege etatgemäß eine gute Saison. Aber nicht für mich! Verstehen Sie? Bis 15. April musste ich entscheiden, ob ich die Option für nächste Saison nehme. Ich habe sie nicht genommen, sonst hätte ich ja einen Vertrag gehabt.

...über die Spieler-Rekrutierung für nächste Saison.

„Das ist immer ein Risiko. Schauen wir die Tabellenplätze der letzten Jahre an. Da waren auch die Plätze 16 dabei.“

über die Vorteile des Standorts Göttingen.

„Die Trainingshalle, die Leute, die hier arbeiten, sind sympathisch. Es gibt ein sehr positives Arbeitsklima hier. Alle wollen, dass die BG mit ihren Möglichkeiten erfolgreich ist. Manchmal gibt es zu wenig Druck, dann mache ich ihn. Die Qualität sind die Leute, die hier arbeiten.“

...über seine private Situation.

„Das ist normal, dass sie da mit reinspielt (Moors’ Familie lebt nahe Antwerpen/Belgien). Sie ist das Wichtigste, aber nicht das, was entscheiden wird. Wir besprechen alles. Wenn meine Kinder (11 und 14, d. Red.) sagen, es geht nicht mehr, dann gehe ich nach Hause. Im Moment ist das aber nicht der Fall.“

...über Co-Trainer Olivier Foucart.

„Seine Situation ist nicht komplett abhängig von meiner. Ob er ein adäquater Nachfolger wäre, ist eine schwierige Frage. Er hat Qualitäten, aber nicht die Erfahrung als Coach auf diesem Niveau und ein Team zusammenzustellen. Das ist die Frage.

...über den Playoff-Start in München.

„Wir müssen mit der richtigen Einstellung dahin fahren - und nicht als Touristen. Erst mal muss man versuchen, ein Spiel in München zu gewinnen. Dann muss man sich ein neues Ziel setzen.“ (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)

Dialog mit dem Topscorer und Rebound-Ass: Trainer Moors mit Göttingens Mark Smith. © Hubert Jelinek/gsd

Der Freudenschrei: Moors nach dem BG-Sieg in Würzburg und dem Playoff-Einzug. © Imago/Heiko Becker