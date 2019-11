Ex-BG-Star Alex Ruoff: „Mein Ziel ist wieder die Bundesliga“

Die Bundesliga ist das Ziel: Der Ex-BG-Spieler Alex Ruoff (re.), hier in der Saison 2014/15 gegen Bayerns Bryce Taylor, trainiert aktuell in Göttingen mit. Der 33-Jährige will seine Karriere in der Bundesliga beenden. Ein erneutes BG-Engagement steht aber nicht zur Diskussion.

© Hubert Jelinek/nh