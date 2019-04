Ex-BGer Kulawick: Göttinger Team muss Herz zeigen

Basketball-Bundesliga

+ © HUBERT JELINEK/GSD Da geht‘s nach oben: BG-Kapitän Michael Stockton zeigt an, wo sein Team hin will. Die Veilchen-Fans werden auch gegen Ulm hinter ihm stehen. © HUBERT JELINEK/GSD

Göttingen – Jetzt wird‘s heftig: In nur 53,5 Stunden muss die BG Göttingen zwei Spiele im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga bestreiten: Am 1. Mai, dem Tag der Arbeit, geht es um 15 Uhr gegen ratiopharm Ulm, und am Freitag müssen die Veilchen um 20.30 Uhr bei den Hakro Merlins Crailsheim antreten. Die nächsten beiden Spiele, in denen Nerven wie Drahtseile nötig sind.