Ex-Nationalspieler Wolf soll für die BG Göttingen Sponsoren gewinnen

Basketball-Bundesliga Männer

+ © SCIENCE CITY JENA/NH Basketball-Familie: Horst Wolf mit seinen Söhnen Enosch (links, Walter Tigers Tübingen) und Julius (Science City Jena). Das Foto stammt aus dem Jahr 2015. © SCIENCE CITY JENA/NH

In der Profi-Mannschaft der BG Göttingen tut sich derzeit in Sachen Nach- oder Neuverpflichtung nichts. Die Veilchen sind nach der fünften Niederlage im fünften Spiel weiter Letzter in der Basketball-Bundesliga. Dafür wurde jetzt aktuell eine Neuverpflichtung der speziellen Art bekannt: Der Göttinger Erstligist holt Horst Wolf (55) in seine Reihen – natürlich nicht als Spieler, sondern als Mitarbeiter im Vertrieb, den bislang Nils Leunig und Anna Lena Wagner betreuen.