Exzellente Stimmung beim 39. Basketball-Miniturnier

Auch der ergiebige Regenguss am Samstagabend und der Landregen am Sonntagmorgen konnte der exzellenten Stimmung beim 39. Basketball-Miniturnier nichts anhaben. 165 Teams mit 1600 Jungen und Mädchen im Alter zwischen neun und zwölf Jahren kämpften beim größten europäischen Basketball-Event um Pokale und Plätze in 13 Sporthallen in Göttingen.

Traditionell ist das Finale der Leistungsklasse I der männlichen U 12 immer der sportliche Höhepunkt dieses einmaligen Turniers. In diesem stand überraschenderweise der EBC Rostock gegen die SG/BG Bonn. In diesem spannenden Endspiel gewannen die Rostocker am Ende verdient in mit 50:46.

Zufrieden mit dem Ablauf waren DBB-Maskottchen Arnold (Foto) und Organisationschef Manfred Ude, der seinen 70 Helferinnen und Helfer ausdrücklich dankte. Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in unserer morgigen Ausgabe. (wg/gsd)