Fanklub „Veilchen-Power“ lud Göttinger BG-Männer zum Angrillen ein

Dieser Termin ist inzwischen schon eine lieb gewonnene Tradition.

Der Fan-Klub „Veilchen-Power“ unter der Leitung von Maike Josuks lud Basketball-Bundesligist BG Göttingen am Mittwochabend zum alljährlichen „Angrillen“ ein - wie immer in netter Umgebung an den Kiessee, wo die Fans für das Team für das leibliche Wohl gesorgt hatten. Im Blickpunkt standen dabei natürlich die neuen Spieler: Von links Mathis Mönninghoff, Jacob Albrecht, Henning Ballhausen, Penny Williams, Tre Coggins, Derek Willis und Mihajlo Andric samt Trainer Johan Roijakkers (ganz rechts).

Drei Spieler konnten bei der netten Zusammenkunft nicht dabei sein: Michael Stockton, Darius Carter und Dominic Lockhart waren beim „Media-Day“ der Basketball-Bundesliga in Jena. Egal, Spaß gemacht hat es allen Anwesenden auf jeden Fall bei leckeren Steaks, Würstchen und Salaten. Die richtige Stärkung für die jetzt bevorstehenden „Geheim-Test“ gegen Hamburg und Karlsruhe. (haz/gsd)