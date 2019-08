Fans grillen für die BG Göttingen

Das schmeckt! Die Neuzugänge der BG mit Trainer Roijakkers am Grill.

Gute Laune und Vorfreude auf die neue Saison in der Basketball-Bundesliga.

Das war am Mittwochabend das Motto beim alljährlichen „Angrillen“ am Kiessee, zu dem der Fanklub „Veilchen-Power“ einmal mehr die Spieler und Offiziellen der BG Göttingen eingeladen hatte. Hinterm Grill in Schwarz von links die Neuen Kevin Bryant, Daniel Loh, Marvin Omuvwie, Bennet Hundt, Terry Allen, Kyan Anderson, Fanklub-Chefin Maike Josuks, Trainer Johan Roijakkers, Elias Lasisi und Zane Waterman. Bei Steaks, Würstchen und leckeren Salaten knüpften rund 100 Fans die ersten Kontakte mit den Veilchen-Spielern. haz/gsd-nh