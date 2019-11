flippo Baskets BG 74 auf 569 km-Mammuttour nach Wasserburg

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd-nh Hofftauf einen Einsatz in Wasserburg: Jenny Crowder. © Hubert Jelinek/gsd-nh

Die Frauen der flippo Baskets BG 74 Göttingen haben am Sonntag eine äußerst lange Fahrt von 569 Kilometern zum Auswärtsspiel vor sich. Abfahrt ist um 8 Uhr, Gegner ist um 16 Uhr der Serienmeister TSV Wasserburg, der in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga noch nicht so recht in die Spur gefunden hat.