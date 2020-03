flippo Baskets BG 74 Göttingen: Letzte Korbjagd fällt aus

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD-NH Beste Baskets-Werferin: Cayla McMorris (links) im Duell mit Halles Jordan Korinek. © HUBERT JELINEK/GSD-NH

„Letzter Spieltag in der Hauptrunde der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL): Am Samstag (19 Uhr) treten die flippo Baskets BG 74 Göttingen bei den GiroLive Panthers Osnabrück an.“So sollte die Vorschau auf das letzte Hauptrundenspiel der flippo Baskets BG 74 Göttingen beginnen. Hat sich seit ungefähr 16.30 Uhr am Donnerstagnachmittag erübrigt. Wie in allen anderen Sportarten wurde der Abschluss in der DBBL von der Liga abgesagt.