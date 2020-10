flippo Baskets BG 74 Göttingen: Start in eine ungewisse Saison

Basketball Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK / GSD Dreier-Königin: So eine starke Distanz-Schützin wie Riley Lupfer (re.) hatte die BG 74 noch nie. © HUBERT JELINEK / GSD

Beginnt die neue Saison für die flippo Baskets BG 74 Göttingen in der Damen-Basketball-Bundesliga tatsächlich am Sonntag beim TK Hannover? Was wird sie bringen? Wird sie angesichts steigender Corona-Zahlen unterbrochen oder gar abgebrochen?