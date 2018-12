flippo Baskets BG 74: Über Eintracht ins Pokal-Viertelfinale

Basketball Frauen

+ © A.T. da Silva/gsd Dynamisches Duell: Göttingens Alissa Pierce (rechts) zieht im Punktspiel an Braunschweigs Ilona Brox vorbei. © A.T. da Silva/gsd

Göttingen. Am Mittwoch gab’s die gute Nachricht vom kampflosen Erhalt von zwei Punkten aus dem Spiel in Saarlouis (72:77). Am Sonntag (16 Uhr, FKG-Halle) folgt nun eine wichtige Aufgabe: Im Achtelfinale des DBBL-Pokals trifft die BG 74 Göttingen auf Bundesliga-Konkurrent Eintracht Braunschweig.