Flippo Baskets Göttingen arbeiten an den Playoffs

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © Hubert Jelinek/gsd Stark verbessert: Vasiliki Karambasta (Mitte), gegen Saarlouis’ Klara Brichacova (links) und Nele Trommer, zählt zu den Leistungsträgerinnen bei den flippo Baskets. © Hubert Jelinek/gsd

Nach drei Siegen in Serie dürfte das Statement an die Konkurrenz klar sein. „Wir wollen in die Playoffs!“ Die flippo Baskets BG 74 Göttingen steuern mit Macht auf dieses Ziel in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) hin.