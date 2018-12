flippo Baskets Göttingen siegen gegen Freiburg 

Tolle Leistung der BGerin: Freiburgs Luana Rodefeld will Göttingens Theresa Simon (rechts) am Korbwurf hindern.

Göttingen. Einen nicht unbedingt erwarteten Sieg landeten die flippo Baskets BG 74 Göttingen gegen die Eisvögel des USC Freiburg.

Mit dem knappen 62:59 (25:32) zogen die Göttingerinnen nach Punkten mit den Breisgauerinnen gleich und setzten sich auch erst einmal etwas von der Abstiegszone ab.

Riesenjubel unter den 250 Zuschauern nach der Schlusssirene. Denn den Sieg machten die Gastgeberinnen erst in der Schlussminute fest. Anfang des letzten Viertels lagen die Baskets beim 40:51 fast schon aussichtslos hinten, weil sie im Viertel zuvor die US-Amerikanerin Kristen Gaffney, die zwölf ihrer 22 Punkte in diesem dritten Abschnitt erzielte, nicht in den Griff bekamen. „Als wir dann auf 3:2-Zone umgestellt haben, lief es für uns besser. Damit ist auch Gaffney nicht zurechtgekommen“, freute sich Alissa Pierce.

Sie war es auch, die zur Aufholjagd mit ihren vier Punkten von 40:51 auf 44:51 geblassen hatte. Dennoch konnten die Freiburgerinnen die BG 74 immer noch beim 55:47, 57:51 und 59:53 auf Distanz halten. Entscheidend in der hektischen Schlussphase dann der erfolgreiche Dreier von Göttingens Cori Coleman zum 58:59. Piece war es vorbehalten, mit zwei erfolgreichen Freiwürfen zum 62:59 acht Sekunden vor dem Ende den Sieg zu sichern. Zwar versuchte die Lettin Ilze Jakobsone mit einem Dreier die Verlängerung zu erzwingen, scheiterte aber.

Das erste Viertel lief ausgeglichen, endete daher auch mit 12:13. Im zweiten Viertel zeigte sich aber, dass Göttingen kaum Lösungen in der Offensive gegen eine aggressiv verteidigende Mannschaft aus Freiburg fand, sodass die Gäste mit einem 32:25 in die Pause gingen.

Simon mit toller Leistung

Und immer, wenn die Baskets dran waren, zog Freiburg an. Wenn die BG 74 zwischenzeitlich auf 34:36 durch einen erfolgreichen Dreier von Jennifer Crowder herangekommen war, und es so aussah, als wenn sie das Spiel hätte drehen können, zogen die Eisvögel wieder weg auf 49:40 am Ende des dritten Viertels. Das letzte Viertel ging dann aber klar mit 22:10 an die BG 74.

Neben Pierce zeigte Theresa Simon eine tolle Leistung. „Ich glaube, ich steigere mich von Spiel zu Spiel“, meinte der Neuzugang. „Unsere Defensive war sehr stabil, hat dann auch den Ausschlag gegeben. Es ist ein gutes Gefühl, mit einem Sieg in die Weihnachtspause zu gehen“, freute sich Simon. „Da bekommen wir dann auch den Kopf frei“, ergänzte Pierce.

Viertel-Ergebnisse: 12:13, 13:19 - 15:17, 22:10.

BG 74: Pierce 12 (8 Rebounds), Simon 14, Crowder 8/1 Dreier, Karambatsa 2, Dobroniak, Grudzien, Coleman 12/2, Nguyen Man 2, Warner 6, Lücken.

Beste Freiburg: Gaffney 22 (9 Rebounds), Moten 11. (wg/gsd)

Von Walter Gleitze