Foucart hat die Chance verdient

Von: Walter Gleitze

Was viele im Vorfeld schon vermutet hatten: Olivier Foucart beerbt Roel Moors als Headcoach beim Basketball-Bundesligisten BG Göttingen.

Spötter dürften nun vermuten, dass der 38-jährige Belgier die „Billig“-Lösung für die nicht gerade in Geld schwimmenden Veilchen ist. Nein, Foucart, der zwei Jahre Co-Trainer unter seinem Landsmann Moors war, hat durchaus eine Chance verdient, sich zu beweisen.

Die Findungskommission hatte nicht weniger als 50 Bewerbungen. Umso kritischer hat sie Foucart unter die Lupe genommen und sich letztlich für ihn sicher auch aufgrund seines Lernprozesses in den zwei Jahren bei der BG entschieden, ihn gar mit einem Dreijahresvertrag mit Ausstiegsoption ausgestattet, was in der Basketball-Branche eher ungewöhnlich ist.

Nun muss der neue BG-Coach aber auch nachweisen, dass er über das von Moors angezweifelte Netzwerk verfügt, um bei der Rekrutierung ein kompetentes und eben auch glückliches Händchen zu haben, eine bundesligataugliche Mannschaft zusammenstellen zu können, die vor allem den Ansprüchen genügt, wie in der abgelaufenen Saison mit dem Ziel Playoffs die kommende Spielzeit anzugehen. Alles andere wäre ein sportlicher Rückschritt, der den Fans sicherlich schwerlich zu vermitteln wäre. Olivier Foucart tritt in die großen Fußstapfen von Roel Moors. (walter.gleitze@hna.de)