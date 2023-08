Basketball-Liebe: Karlis Silins bei BG-Männern , Paula Klescova bei BG 74-Frauen

Teilen

Neu bei der BG 74: Paula Klescova (links beim Ballvortrag), die Freundin vom neuen 2,09 m großen BG-Center Karlis Silins. © BG 74 Göttingen/nh

Göttingen – Ungewöhnliche Konstellation in der Göttinger Basketball-Szene: Ein Pärchen spielt in der kommenden Saison für die beiden Bundesligisten der Unistadt. Karlis Silins ist der neue Center (2,09 m) bei den Erstliga-Männern der BG, seine Freundin Paula Klescova wird für die wieder in die Bundesliga aufgestiegenen Frauen der BG 74 spielen – ein Liebespaar auf Korbjagd!

So allmählich wächst der Kader der Medical Instinct Veilchen BG 74. Gleich zwei neue Spielerinnen werden erstmalig für das Göttinger Team antreten.

Die erste Neuverpflichtung stammt aus Lettland. Die 22-jährige Paula Klescova spielt erstmalig außerhalb ihrer Heimat. Mit ihrem Heimatverein SBK Liepaja war sie zuletzt sehr erfolgreich und hat in den beiden letzten Jahren die Bronzemedaille in der lettischen Meisterschaft gewonnen. Mit 13 Punkten, 7 Rebounds und 3,4 Rebounds pro Spiel hat die 1,76 m große Spielerin gute Statistiken aufgelegt.

Klescova hat alle Jugendnationalteams von U 13 bis U 20 durchlaufen und ist variabel einsetzbar. Sie studiert bereits im vierten Jahr an der Latvian Academy of Sport Education und wird das Studium online fortsetzen.

Dass Klescova in Göttingen spielen wird, ist kein Zufall. Ihr Lebensgefährte Karlis Silins schnürt in der kommenden Saison für die Bundesliga-Männer der BG Göttingen die Schuhe. Die Verpflichtung von Klescova wurde über denselben Agenten vermittelt.

Mit Alice Bremer kehrt eine Gegnerin der vergangenen Saison in die FKG-Halle zurück. Die Post-Spielerin gehörte zu den stärksten Spielerinnen des Herner TC (2. Mannschaft). Mit durchschnittlich zwölf Punkten und elf Rebounds hat sie sehenswerte Statistiken abgeliefert. Im letzten Spiel der regulären Saison hat sie den Veilchen Ladies 20 Punkte eingeschenkt und 14 Rebounds geangelt.

Die 23-jährige Belgierin hat Basketball bei den Liège Panthers gelernt und die belgischen Jugendnationalmannschaften durchlaufen. Seit 2016 spielte sie bereits für Liège in der 1. Belgischen Liga, erreichte regelmäßig die Play-Offs und spielte vor zwei Jahren mit ihrem Team im Eurocup.

Auch im 3x3-Basketball ist Alice regelmäßig unterwegs und hat schon das eine oder andere Turnier gewonnen.

Die angehende Ingenieurin wird parallel zu ihrer sportlichen Karriere ihren Doktortitel in chemical engineering schreiben – ihren Master wird sie noch in den Wochen abschließen.

„Wir freuen uns über diese beiden Verpflichtungen, die uns in der Breite verstärken werden. Sie sind beide noch jung, ehrgeizig und werden uns sicherlich in Richtung Klassenerhalt helfen“ freut sich Ruzica Dzankic. „Basketball steht zwar sicherlich bei beiden im Fokus, dennoch wollen beide ein Studium zu Ende bringen. Insofern gibt es sicherlich Parallelen“.