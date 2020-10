Fünf Riesen: BG-Youngsters wollen Größenvorteil nutzen

Jugend-Basketball

+ © HUBERT JELINEK / GSD Auszeit: JBBL-Coach Marjo Heinemann (Mitte) gibt Anweisungen. Eine Szene aus der vergangenen Sa ison. Links Co-Trainer und Ex-BG-Spieler Selim Mulic. © HUBERT JELINEK / GSD

Sie sind sehr jung, sie spielen in einer starken Staffel und sie sind (zumindest teilweise) sehr groß! Das sind zusammengefasst die Kernaussagen von Marjo Heinemann (47) über sein Team, das am Wochenende mit einem Doppel-Spieltag in die neue Saison in der Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL) startet.