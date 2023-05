BG-Pleite schlecht für Euro-Chancen der Veilchen

Von: Helmut Anschütz

Ja, was steht denn da drauf? Die BGer Rob Edwards, Nick Boakye, Rayshaun Hammonds, Jesse Ani, Max Wüllner (verdeckt) und Kapitän Harper Kamp (von links) in den neuen weißen T-Shirts mit „Playoffs 2023“-Aufdruck. © Hubert Jelinek/gsd

Nach dieser völlig unnötigen zweiten Saison-Pleite (82:88) ausgerechnet gegen Absteiger Frankfurt standen die Spieler der BG Göttingen in den weißen Playoff-T-Shirts vor der Nordtribüne und wurden von den Veilchen-Fans dennoch lautstark gefeiert.

Göttingen – „Olé, olé, super Göttingen olé!“ Doch bei aller Freude über den erstmaligen Einzug in die „Post-Season“ seit zwölf Jahren via Platz sechs in der Basketball-Bundesliga blieb der Jubel darüber nicht nur bei Trainer Roel Moors und Geschäftsführer Frank Meinertshagen etwas im Halse stecken.

Denn das Verpassen von Rang fünf und damit das undankbare und sportlich fast unlösbare Viertelfinal-Duell mit Bayern München könnte noch erhebliche Auswirkungen nach sich ziehen!

Nämlich für den internationalen Wettbewerb, in dem die BG nächste Saison wohl spielen wird! „Je besser man steht, desto höher ist das Zugriffsrecht für die vier verschiedenen Euro-Wettbewerbe“, erklärte Meinertshagen. In Betracht kommen entweder die Champions League (in der Bonn vor dem Final Four in Malaga steht) oder der FIBA Europe Cup, in dem die BG vor dieser Saison in der Qualifikation an Lissabon scheiterte. Die FIBA entscheidet über die Startplätze für jedes Land und in welchem Wettbewerb welcher Klub spielt.

Das Duell mit dem FC Bayern Basketball ist auch für die sonst so reisefreudigen BG-Fans alles andere als günstig. Wer nimmt die rund 550 km zum Audi-Dome in München an einem Dienstag (erstes Spiel, 16 Mai um 20.30 Uhr!) schon auf sich? Der Fanklub Veilchen-Power bietet eine Busfahrt für 50 Euro an, Abfahrt um 11.30 Uhr am Schützenplatz. Zu Spiel zwei an Himmelfahrt geht’s am 18. Mai um 9 Uhr los. Mindestteilnehmerzahl: 25 Personen. Anmeldungen per Mail an fahrten@veilchen-power.de

Spieler-Stimmen

... zum Frankfurt-Spiel: Mathis Mönninghoff: „Frankfurt hat nicht aufgegeben. Bei uns war nach der Pause der Rhythmus weg, Frankfurt hat es uns schwer gemacht. Der sechste Platz ist immer noch sehr gut, aber es tut schon ein bisschen weh, dass es nicht Platz fünf geworden ist.“

Till Pape: „Alle wissen, dass Spiele gegen den FC Bayern etwas Besonderes sind. Das ist ein EuroLeague-Team. Das ist ein Ansporn für alle. Wir haben in dieser Saison die ganze Zeit die Underdog-Rolle gehabt. Niemand hat damit gerechnet, dass wir die Saison auf Platz sechs beenden. Wir haben viel zu gewinnen und wenig zu verlieren.“

Verletzungsupdate

Max Besselink wird kein Spiel mehr bestreiten wegen einer im Training erlittenen Bänderverletzung am linken Knie. Eher unwahrscheinlich, dass auch Peter Hemschemeier noch mal spielt. Gespannt darf man sein, was mit Harald Frey und Rayshaun Hammonds wird. Hammonds fehlte gegen Frankfurt komplett wegen Rückenproblemen, Frey schied im dritten Viertel ebenfalls wegen Rückenproblemen aus. Beiden werden die zwei freien Tage guttun. Mit dem Training geht es Mittwoch weiter.

Erste Playoff-Termine

Sonntag, 14. Mai, 15 Uhr: Alba Berlin - ratiopharm Ulm. Dienstag, 16. Mai, 19 Uhr: Baskets Oldenburg - Riesen Ludwigsburg. 20.30 Uhr: Bayern München - BG Göttingen. Mittwoch, 17. Mai, 19 Uhr: Telekom Baskets Bonn - Niners Chemnitz. (Helmut Anschütz/gsd)