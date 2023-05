Fan-Banner für BG-Trainer Moors, 290 Euro für Smith-Trikot

Von: Helmut Anschütz

Teilen

„Roel, bitte bleib ein Veilchen“: Das eindringliche Banner vom Fanklub Veilchen-Power für Trainer Moors (li.) hängt im Hintergrund im Monro’s Park. © Hubert Jelinek/gsd

„Time to say good-bye“ bei den Veilchen! Am späten Donnerstagnachmittag hatte Basketball-Bundesligist BG Göttingen wie üblich in den vergangenen Jahren noch mal in den „Monro’s Park“ in der Göttinger Hospitalstraße geladen zur Saisonabschluss-Feier mit den Fans.

Göttingen – Rund 200 waren gekommen, um Spieler und Trainer nach dem starken sechsten Platz in der Erstliga-Hauptrunde und dem Viertelfinal-Aus in den drei Playoffs gegen Bayern München in die „Off-Season“ zu verabschieden – mit einem besonderen Clou.

Auf einem meterlangen Banner brachte der Fanklub „Veilchen-Power“ einen Wunsch zum Ausdruck, der vielen am Herzen liegt: „Roel, bitte bleib ein Veilchen“ prangte darauf in 50 Zentimeter großen Buchstaben.

Nicht nur die Fans würden sich darüber freuen, wenn der Belgier seine in bisher drei Jahren erfolgreiche Arbeit in Göttingen weiter fortsetzt und sich nicht auf dem bisherigen Höhepunkt seines Wirkens verabschiedet. Moors ist übers Wochenende bei einer privaten Feier in seiner belgischen Heimat, kommt danach wieder zurück nach Göttingen.

Gibt es aber möglicherweise schon am Freitag genauere Informationen? Dann trifft sich das Team zur letzten gemeinsamen Veranstaltung, ehe es sich in alle Winde zerstreut, zu einem Essen mit den Sponsoren in einem Göttinger Autohaus. Nicht ausgeschlossen, das dabei den Geldgebern zuerst die Trainer-Entscheidung sozusagen als besonderes „Leckerli“ präsentiert wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie es zuerst erfahren.

Im Monro’s Park stand aber erst einmal die Versteigerung der Spielertrikots zugunsten des Veilchen-Nachwuchses im Blickpunkt. Den Anfang machte Kapitän Harper Kamp, dessen Shirt für 160 Euro an eine Abnehmerin ging. Klatschsalven gab es für den Norweger Harald Frey, der sein Hemd eloquent für 270 Euro verkaufte. Till Pape war trotz seiner Gesichtsverletzung aus dem Bayern-Spiel dabei, pries sein Trikot mit der Nummer 19 so an: „Schönes Trikot! Kann man nur empfehlen.“ Die Lacher hatte der Paderborner damit auf seiner Seite. Für 190 Euro ging es weg. Mathis Mönninghoff bot neben seinem Shirt auch seine Schuhe an - machte zusammen 170 Euro. Den höchsten Preis erzielte Mark Smith: 290 Eeuro für die Nummer 13! Insgesamt kamen bei der Versteigerung zugunsten des BG-Nachwuchses 2490 Euro zusammen - mehr als 2022 (2260 Euro). Anschließend schrieben alle BGer noch Autogramme ohne Ende. Good bye, BG! haz/gsd

Strahlemann und Strahlefrau: Für das lila Trikot von Kapitän Harper Kamp wurden 160 Euro aufgerufen. © Hubert Jelinek/gsd