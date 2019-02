Gegen Chemnitz zählt für die BG-Ladies nur ein Sieg

Göttingen – Kann den flippo Baskets BG 74 mit Klaudia Grudzien (28) die Wende im Kampf um den Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga der Frauen gelingen?

Die erfahrene Spielerin ist nach der „Beurlaubung“ vom bisherigen Coach Giannis Koukos übergangsmäßig als Trainerin eingesprungen und tritt mit den BGerinnen Sonntag um 17.30 Uhr gegen Schlusslicht ChemCats Chemnitz an. Die Partie wurde auf diesen Zeitpunkt nach hinten verschoben, weil die BG-Männer um 15 Uhr gegen Vechta spielen.

Wie sieht Klaudia Grudzien die Situation? „Die Ablösung war sehr spät“, sagt sie deutlich zur Trennung vom griechischen Coach. „Das war jetzt die letzte Möglichkeit, etwas zu verändern.“ „Zwischen den Zeilen“ ist herauszuhören, dass es zwischen Team und Trainer zuletzt zumindest wohl nicht zu 100 Prozent gestimmt haben muss. „Wir müssen jetzt schnell zueinanderfinden, denn nicht nur Chemnitz ist bewusst, dass es absolut ein Endspiel um den Klassenerhalt ist“, sagt Grudzien. „Priorität hat natürlich, dass wir gewinnen. Aber so, wie wir diese Woche bisher trainiert haben, bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen.“ Siegt die BG 74 mit über elf Punkten, ist die Rettung übrigens vorzeitig klar.

Grudzien setzt jetzt auf eine „Trotzreaktion“ ihrer Mannschaft. Taktisch werde sich jetzt „nicht superviel verändern. Wir müssen selbstbewusst als Team auftreten. Wir müssen zu unserer Heimstärke zurückfinden.“ Jede Spielerin müsse sich nun noch einmal neu beweisen. Grudzien selbst wird auf dem Feld stehen, nun sei man dabei, jemanden zu finden, der ihr von Außen beim Coachen und bei den Auswechslungen hilft.

Mit einem Sieg gegen Chemnitz dürfte mehr als die halbe Miete zum Klassenerhalt eingefahren sein. Die BG-Ladies hätten dann vier Punkte Vorsprung vor den Sächsinnen bei zwei noch ausstehenden Partien. Für die Göttingerinnen stehen noch zwei Auswärtsspiele in Braunschweig und in Marburg auf dem Spielplan, die – wenn überhaupt – nur sehr schwer zu gewinnen sein dürften.

Die Baskets und Chemnitz trafen in dieser Saison bereits mehrfach aufeinander. Im DBBL-Pokal gab es zum Saisonbeginn einen 58:53-Sieg des damaligen Koukos-Teams, in der DBBL folgte Mitte Oktober 2018 eine 61:72-Niederlage in Sachsen. Wie schwierig das Spiel gegen die ChemCats wird, verdeutlicht allein deren 91:64-Kantersieg am vergangenen Wochenende gegen Rekordmeister Wasserburg.

Beste Punktesammlerinnen bei Chemnitz sind die US-Girls Maya Hood (15,0 pro Spiel) und Jasmine Smith (10,4). Trainerin und Ex-Spielerin Amanda Davidson hat acht Ausländerinnen in ihrer Mannschaft, davon vier Amerikanerinnen und je zwei Finninnen und Tschechinnen.

. Wer ein Ticket vom BG-Männer-Spiel gegen Vechta vorweist, zahlt nur die Hälfte Eintritt. haz/gsd-nh