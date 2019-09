Gesperrt: BG Göttingen ohne Waterman in Frankfurt

Basketball-Pokal

Schmerzlicher Ausfall: Göttingens Neuzugang Zane Waterman (rechts, im Test gegen Hagens Ex-BGer Dominik Spohr) darf in Frankfurt nicht für die BG spielen.

Göttingen – Das kann ja „heiter“ werden... Mit voraussichtlich nur vier ausländischen Spieler wird die BG Göttingen am Sonntag in Frankfurt antreten. In der Fraport-Arena steigt ab 15 Uhr das BBL-Pokal-Achtelfinale bei den Frankfurt Skyliners.