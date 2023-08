Achter Neuzugang: Göttinger BG-Team mit Gibson komplett

Basketball

+ © Imago/Jamie Sabau Mit Power zu den Veilchen: DePaul Blue Demons-Spielmacher Umoja Gibson (rechts) bringt den Ball nach vorn gegen Chase Ross von den Marquette Golden Eagles. © Imago/Jamie Sabau

Die BG Göttingen hat ihre Kaderplanung vorerst abgeschlossen. Den letzten Platz auf den ausländischen Positionen erhält Umoja Gibson.

Göttingen – Der 25-jährige US-Guard kommt direkt vom College von der DePaul University zu den Südniedersachsen und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

„Umoja hat im College in der Big-12- und Big-East-Conference auf höchstem Niveau gespielt und in verschiedenen Rollen sehr gute Leistungen gezeigt“, sagt BG-Headcoach Olivier Foucart über den Rookie. „Er kann auf den Positionen eins und zwei spielen und kennt vielseitige Wege, um zu kreieren und zu punkten. Er ist ein Spieler, der auch gut darin ist, den Ball zu passen, und der mit Einsatz verteidigt. Neben seinem Basketball-Talent und seinen Fähigkeiten ist Umoja hoch motiviert und hat den inneren Antrieb, das Beste bei seinem nächsten Karriereschritt zu geben. Wir sind froh, ihn im Team zu haben.“

Gibson nutzte aufgrund der Corona-Pandemie die Option, das College ein Jahr länger zu besuchen und die Möglichkeit, dieses auch zu wechseln. In der vergangenen Saison besuchte der Neu-Profi die DePaul University in Chicago (US-Bundesstaat Illinois). Das Trikot der DePaul Blue Demons trug der gebürtige Texaner 33 Mal.

Im Schnitt stand Gibson pro Spiel rund 34 Minuten auf dem Parkett, erzielte 15,9 Punkte (42 Prozent Dreier-Trefferquote), holte 2,8 Rebounds und gab 4,7 Assists.

Nach seinem Schulabschluss 2017 in seiner Heimatstadt Waco blieb der Guard in seinem Heimatstaat und entschied sich für ein Studium an der University of North Texas in Denton. In seiner ersten Saison absolvierte Gibson verletzungsbedingt nur zwei Partien für die North Texas Mean Greens. In den beiden folgenden Spielzeiten stand der US-Amerikaner insgesamt 64 Mal auf dem Parkett.

Im Sommer 2020 wechselte Gibson an die University of Oklahoma. Für die Oklahoma Sooners bestritt der BG-Neuzugang in zwei Spielzeiten 62 Partien und duellierte sich in der Saison 2021/22 unter anderem mit Ex-Veilchen Mark Smith (Kansas State).

BG-Kader 2023/24

Peter Hemschemeier, Mathis Mönninghoff, Karlis Silins, Harper Kamp, Osaro Jürgen Rich, Bodie Hume, Zachary Ensminger, Grant Anticevich, Fedor Zugic, Deondre Burns und Umoja Gibson.

Ergänzt wird der Kader von den Göttingern Max Wüllner, Nick Boakye und Lennart Schultz, teilt die BG mit. (gsd)