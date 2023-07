Alison Lewis erste Neue bei Frauen-Erstligist BG 74 Göttingen

Sie bleibt den Veilchen-Frauen erhalten: Meike Oevermann (Mitte), hier im Spiel gegen Marburg, hat einen Vertrag für eine weitere Saison unterschrieben. © Hubert Jelinek/gsd

Auch wenn es nach außen hin ziemlich ruhig war in den letzten Wochen, waren die Verantwortlichen in allen Bereichen aktiv.

Göttingen – Nach dem unerwarteten Aufstieg in die 1. Bundesliga und des noch notwendigen Lizenzantrages stand zunächst die Sponsorenakquise im Vordergrund. Parallel dazu wurde natürlich am Kader für die kommende Saison gebastelt.

Meike Oevermann bleibt

Nach wie vor soll die Entwicklung der eigenen Spielerinnen im Vordergrund stehen, auch wenn es durch den Aufstieg etwas schwieriger wird. Als erste Spielerin hat nun Meike Oevermann einen Vertrag für die kommende Saison unterschrieben.

„Meike hat sich stetig entwickelt und hat in der vergangenen Saison starke Leistungen gezeigt“, freut sich Headcoach Ruzica Dzankic. „Sie hat das Potenzial, in der ersten Liga eine tragende Rolle zu spielen. Wir freuen uns sehr, dass sie Teil unseres Teams bleibt“.

Die 20-Jährige spielt seit Kindesbeinen an für BG 74. Seit dem letzten Jahr ist sie angehende Polizistin an der Akademie in Hann. Münden. Am vergangenen Wochenende hat sie mit ihrem Team die Bronzemedaille bei der deutschen Meisterschaft im 3x3 Basketball in Düsseldorf (gemeinsam mit Thalia Kretschmar) gewonnen. In den letzten Wochen war sie mit dem vorläufigen Kader der U 20-Nationalmannschaft unterwegs in Vorbereitung auf die kommende Europameiserschaft in der Gruppe B. Bleibt zu wünschen, dass sie auch für die kommende Saison nominiert wird.

Lewis erster Neuzugang

Auch die erste Neuverpflichtung steht nun fest. Die 26-jährige Alison Lewis hat im Jahr 2019 ihre College-Karriere heimatnah in Delaware (NCAA1) abgeschlossen. Seitdem hat sie in Norwegen, Luxemburg, Großbritannien, Mexiko und zuletzt in Portugal gespielt und bringt viel Erfahrung mit. Als Combo-Guard ist sie ein Energiebündel – in allen bisherigen Stationen ihrer Karriere hat sie starke Statistiken abgeliefert. Zuletzt hat sie mit ihrem Team Natacao in Portugal im Durchschnitt 11,5 Punkte erzielt und sieben Rebounds in rund 25 Minuten Spielzeit gegriffen.

„Mit ihrer Spielweise, Statur und den Bewegungsabläufen hat sie mich gleich etwas an Ofa erinnert. Sie ist ein absoluter Teamplayer und sehr vielseitig“ erläutert Geschäftsführer Crowder. „Wir sind überzeugt, dass sie uns helfen wird, den Klassenerhalt in der kommenden Saison zu erreichen.“ Die Anzahl weiterer Imports ist noch offen.

Und wie sieht’s zwischen Vater Richard (Geschäftsführer) und Tochter (Spielerin) Jenny Crowder aus? „In den nächsten zehn Tagen wollen wir mit den Verträgen klar sein“, umschifft Richard Crowder diese Klippe elegant. Dazu zählt auch Meike Oevermanns Schwester Annika? „Wir sind eben spät dran.“ Nicht mehr dabei sind übrigens die Ukrainerin Tetiana Tkachenko und Lia Kentzler (nach Bad Homburg).

In die Saison startet die BG 74 am 30. September mit einem Heimspiel. (gsd)

Erster Neuzugang bei der BG 74: Die US-Amerikanerin Alison Lewis kommt aus Portugal. © Imago/Ben Majerus