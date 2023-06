Europe Cup oder Champions League: Welche Euro-Bühne für die BG Göttingen?

So war’s im September 2022: Im Vorrunden-Halbfinale des FIBA Europe Cup traf die BG Göttingen mit Mark Smith (links) auf Sporting Lissabon und verlor. © Imago

Das sind die schönen und folgenreichen Auswirkungen einer gelungenen vergangenen Saison in der Basketball-Bundesliga.

Göttingen – Die BG Göttingen wird in der kommenden Spielzeit auf alle Fälle in einem europäischen Wettbewerb spielen – zum ersten Mal auch wieder seit mehr als zehn Jahren. Die Frage ist jetzt aktuell nur: In welchem?

Zur Diskussion stehen der FIBA Europe Cup oder sogar die Champions League, die Bonn sensationell in der abgelaufenen Serie gewonnen hat.

Für die Champions League müsste die BG eine Qualifikationsrunde spielen. Würde sie in dieser scheitern, bliebe ihr jedoch auf alle Fälle das Startrecht im FIBA Europe Cup erhalten.

In diesem Wettbewerb trat die BG vor der vergangenen Saison im Kosovo an. Gegen BC Trepca gab es einen 76:62-Sieg, in der zweiten Runde folgte aber eine knappe 83:84-Niederlage gegen Sporting Lissabon (Portugal).

In der Champions League waren in der vergangenen Spielzeit vier deutsche Mannschaften dabei, wobei der spätere Gesamtsieger Bonn und Ludwigsburg feste Plätze besaßen. Die Niners Chemnitz und Brose Bamberg mussten in eine Qualifikationsrunde. In der Länder-Wertung liegt Deutschland in der Champions League auf Rang zwei und damit sehr aussichtsreich vorn, wenn es zusätzliche Plätze gibt. Um so einen Platz zu spielen, erhoffen sich nun die Veilchen. „Das klärt sich Ende Juni“, ließ BBL-Sportchef Jens Staudenmayer am Rande des BG 74-Miniturniers wissen.

So schön die Teilnahme an einem internationalen Wettbewerb vor allem auch für die Fans sein mag – sie wirft auch wieder viele Fragen zur Organisation und Durchführung auf. Schon allein erneut wieder zur Hallen-Frage. Aktuell sind wieder acht(!) weitere Verdachtstellen auf vermeintliche Bombenfunde rund um die S-Arena ausgemacht worden. BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen hofft, dass man die Halle ab etwa Mitte September wieder nutzen kann – sonst würde es sehr schwierig werden, um nicht zu sagen „katastrophal“, wie er sich ausdrückte. Eine erneute Sperrung der S-Arena wie von Anfang Januar bis Ende März könne die BG organisatorisch und vor allem auch wirtschaftlich nicht noch einmal verkraften.

Eine weitere Frage ist, wie die Euro-Spiele mit dem Schulbetrieb des gegenüberliegenden Otto-Hahn-Gymnasiums vereinbar sind? Alle diese Fragen bedürfen zu gegebener Zeit der Klärung.

Champions League-Spiele werden in der kommenden Saison vom neuen Anbieter „DYN Media“ (ab 20. August aktiv) übertragen. (haz/gsd-nh)