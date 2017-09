BG Göttingen gewinn Test gegen Zweitligist Köln mit 76:68

+ Den Gegner im Blick: Göttingens Paul Watson (am Ball) behauptet den Ball gegen Kölns Alex Foster. Foto: zje/gsd

Göttingen. In ihrem fünften Test kam die BG Göttingen zu ihrem dritten Sieg. Gegen den Pro A-Zweitligisten RheinStars Köln siegte die Mannschaft von Chefcoach Johan Roijakkers mit 76:68 (43:28). In der ersten Halbzeit trat der südniedersächsische Basketball-Bundesligist ordentlich auf, zeigte eine gute Partie. Nach dem Wechsel lief es bei den Veilchen nicht mehr so rund. Es sei ein Auf und Ab gewesen, meinte Coach Roijakkers. Seine Mannschaft müsse unbedingt noch konstanter werden. Immerhin hatten die BG vier Spieler mit zweistelligen Punktewerten. An der Spitze dabei Darius Carter mit 15 Zählern vor Paul Watson mit 14, Stefan Haukohl mit 13 und Michael Stockton mit 11 Punkten. Den Rest teilten sich Dennis Kramer (9), Brion Rush (7), Dominic Lockhart (5) und Joanic Grüttner (2). Leon Williams, Lenny Larysz und Nico Simon blieben ohne Punkte. Lennart Stechmann wurde nicht eingesetzt. Wegen seinen Oberschenkelproblemen war auch Neuzugang Evan Smotrycz erneut nicht mit dabei. (haz/gsd)