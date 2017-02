BG Göttingen schlägt sich wacker, Roijakkers lobt Team-Mentalität

Lehrstunde für die BG: So wie in dieser Szene aus dem Hinspiel war Göttingens Darius Carter (li.) gegen den Münchner Ondrej Balvin auch am Dienstagabend im Audi-Dome chancenlos. Foto: Jelinek/gsd

München. 1100-km-Dienstreisen hin und zurück in die „Weltstadt mit Herz“ (München über München) bleiben für die BG Göttingen schwierig. Beim 71:86 (25:46) am Dienstagabend setzte es für die Veilchen im achten Duell mit den Bayern die sechste Niederlage. Eine Überraschung wie 2014, als sie im Audi-Dome gewannen, konnten die Göttinger nicht realisieren. Mit der 15-Punkte-„Watschn“ hielt sich das erneut dezimierte Team von Trainer Johan Roijakkers aber noch recht achtbar.

Die moderate Niederlage – die vierte in Folge – führt jedoch nicht daran vorbei, dass die Göttinger zu keinem Zeitpunkt eine Erfolgschance hatten. Dazu fehlte ihnen nicht nur wegen des erneuten Ausfalls von Alex Ruoff, der seine Grippe auskuriert, der im Basketball oft zitierte „scoring touch“, das Händchen zum Treffen. Zehn Punkte im ersten Viertel, 15 im zweiten – das machte 25 Zähler zur Pause: Kein Thema für die 1. Liga.

Bayern überrennt die BG

„In der ersten Halbzeit hat uns Bayern überrannt“, gab Roijakkers zu. „Das waren die besten Bayern, die ich je gesehen habe. Wir haben aber nicht aufgegeben und das letzte Viertel gewonnen. Ich bin froh über die Mentalität meiner Mannschaft.“

Die Einstellung, das Kopf-oben-behalten war der BG vor allem im letzten Viertel, das sie mit 27:19 gewann, anzuerkennen. Gleichwohl lief der Bayern-Express da schon nicht mehr auf 100 Prozent. Das Team von Trainer Aleksandar Djordjevic hat am Wochenende, wenn die BG am Sonntag (18 Uhr) in Jena antreten muss, wichtigere Aufgaben, will am Samstag über Gastgeber ALBA Berlin ins sonntägliche Pokalfinale. Dafür galt es, sich gegen Göttingen die Kräfte sinnvoll einzuteilen.

Vier Dreier im Endspurt

Durch vier Dreier des allein am Ende guten Benas Veikalas (2), Malte Schwarz und Leon Williams konnten die BGer den zwischenzeitlichen 26-Punkte-Rückstand (46:72 zu Beginn des letzten Viertels) noch auf 15 eindampfen. So hatte Djordjevic „großen Respekt vor dem couragierten Auftritt der Göttinger im letzten Viertel. Am Ende fehlte uns die richtige Körpersprache und der Einsatzwille.“

Doch über die Fehler vor allem in der ersten Halbzeit hinwegzusehen, hieße die Realität zu verkennen. Acht Ballverluste im ersten Viertel, mehrfach zu durchsichtige und abgefangene Risiko-Anspiele unter den Bayern-Korb, sind nur zwei Kritikpunkte. Bayern verteidigte hart, gestattete der BG wenig.

„Bayern spielt eine Super-Defense und Offense, das ist dann schwierig“, sagte Mathis Mönninghoff. „Ich bin aber stolz auf unsere Mannschaft. Jena wird jetzt sehr wichtig, da müssen wir alles geben.“ Zum Bremerhaven-Auswärtsspiel (24. Februar) soll wohl das Comeback von Dominik Spohr nach seinem Handbruch erfolgen. (haz/gsd)