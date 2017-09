BG Göttingen stellt „Team 2017/18“ vor

„The Boys are back in town“ - die Jungs sind zurück in der Stadt. Am Mittwochabend ließen sich 150 Fans die Vorstellung der neuen Mannschaft von Basketball-Bundesligist BG Göttingen im Kaufpark nicht entgehen. Den größten Beifall heimsten Darius Carter und Leon Williams ein, die neben Joanic Grüttner vom Team der vergangenen Saison übrig blieben. „Göttingen ist mein Home, sweet home“, erntete Williams viel Beifall der Fans. „Bei vielen Sachen sehen wir schon ganz gut aus“, so Chefcoach Johan Roijakkers auf die Frage von Moderator und Hallensprecher Nils Leunig zum Stand der Vorbereitung. „Die neuen Spieler müssen sich an unser System gewöhnen.“ Die BGer maßen sich in kleinen Geschicklichkeitsspielen mit (jungen) Fans – wie Dominic Lockhart (links) beim Tennisball-Balancieren. Trainer Roijakkers trat vorm Autogrammeschreiben beim Mini-Tischtennis gegen Kaufpark-Chef Andreas Gruber an. (haz/gsd-nh) Foto: zje/gsd